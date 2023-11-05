طفلة فلسطينية ناجية من القصف ترتعش خوفا: “سقعانة.. بدي ماما”

وطن – انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تقشعر له الأبدان، لطفلة فلسطينية تم إنقاذها من تحت الأنقاض بعد قصف إسرائيلي على منزل ذويها في قطاع غزة.

وتداولت حسابات فلسطينية مقطعًا يُظهر الطفلة وهي ترتجف خوفًا من البرد وتتحدث “أنا سقعانة.. بدي ماما”.

فيديو مبكي لطفلة فلسطينية

كما يبدو عليها آثار إصابة بسبب قصف الاحتلال عدة منازل في دير البلح وسط قطاع غزة، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى الذين تم نقلهم لمستشفى شهداء الأقصى.

وبدت الطفلة التي لم تتجاوز الخامسة من عمرها جالسة على الأرض داخل بهو مستشفى وقد بدا آثار القصف على وجهها ويديها حيث لا تكاد ترى إلا عينيها، وهي تبكي وتقول :”أنا سقعانة –أشعر بالبرد- بدي ماما بدي بابا”.

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وواجه أطفال غزة ألوانا منوعة من الموت القادم من كل مكان، وحصدت آلة الحرب الإسرائيلية مئات الأرواح الصغيرة.

وتركت بصماتها شاهدة في حروق شديدة وجراح وبتر لأعضاء كثيرة من تلك الأجسام الغضة.

الاحتلال يستهدف أطفال فلسطين

ورجحت تقارير إعلامية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت قذائف “النابالم” الحارقة سيئة السمعة في قصفها على قطاع غزة وبخاصة حي الكرامة الذي حرقه النازيون الجدد, بحزام من نار قنابل النابالم والفسفور الأبيض والقنابل العنقودية.

مما أدى إلى إصابة المئات من الأطفال بإصابات خطيرة وحروق مشوهة.

وأكد أطباء غزيون أن نسبة كبيرة من الإصابات كانت في الأطفال، ونسبة كبيرة من الجراحات والحروق كانت مميتة وبالغة الخطورة.

وأظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تداولها الإعلام هشما لرؤوس الصغار، وشظايا تخترق البطون والقلوب الصغيرة، كما حطم الركام المتناثر من العمارات والبيوت التي دمرها القصف الصهيوني أجساد مئات الأطفال الصغار.