جرائم حرب إسرائيلية.. لقطات مروعة لسقوط العشرات من قذائف الفسفور الأبيض على غزة

وطن- انتشرت لقطات صادمة، توثق لحظة سقوط العشرات من قذائف الفسفور الأبيض على قطاع غزة من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت المشاهد التي التقطت في ساعات الليل، انهيال العشرات من هذه القذائف المحرمة دوليا على منطقة بعينها في قطاع غزة، فيما شوهدت الأدخنة البيضاء تنبعث من هذه المنطقة.

📽- الاحتلال الإسرائيلي يستمر في إطلاق قذائف الفسفور المحرمة دولياً على مخيم الشاطئ في غزة pic.twitter.com/h5unJjClB7 — عربي بوست (@arabic_post) November 4, 2023

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف مستشفى القدس في منطقة تل الهوا جنوبي قطاع غزة بالفسفور الأبيض المحرم دوليا.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن نحو 60 قذيفة من الفسفور الأبيض سقطت على مستشفى القدس بمدينة غزة وبداخله جرحى ومرضى.

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منظمات دولية تتهم الاحتلال باستخدام الفسفور الأبيض

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، قد أكّدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الفسفور الأبيض خلال الحرب على قطاع غزة، وكذلك خلال عملياته في جنوب لبنان.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في وقت سابق، إنها تحققت من مقاطع فيديو، تظهر انفجارات جوية متعددة للفسفور الأبيض الذي أطلقه جيش الاحتلال فوق ميناء مدينة غزة وموقعين على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

سلاح محرم دوليا

والفسفور الأبيض يتصدر قائمة الأسلحة المحرمة دوليًا، لما يسببه من أضرار جسيمة على الإنسان والبيئة، فهو مادة كيميائية خطرة تعمل على حرق جسم الإنسان إذا تم لمسه.

وبمجرد استنشاق الفسفور الأبيض لمدة قصيرة، يتسبب في السعال وهيجان القصبة الهوائية، والرئتين، أما في حالة استنشاقه لمدة طويلة يتسبب في جروح بالفم، و بإمكانه أن يتسبب كذلك في كسر عظمة الفك، كما يؤثر بشكل سلبي على القلب والكلى والكبد، في حالة انصهاره وتمت ملامسته يتسبب في حرق الجسم.

واعتاد جيش الاحتلال على استخدام هذا السلاح المحرم دوليا في أغلب الحروب الذي شنّها على قطاع غزة، وكرّر ذلك في الحرب الحالية على قطاع غزة.