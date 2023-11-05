ابنة نائبة الرئيس الأمريكي تصدم إسرائيل بعد تدشينها حملة تبرعات لأطفال غزة

وطن- تحت عنوان: “مثير للقلق”، كشفت صحيفة “معاريف” العبرية أن إيلا أمهوف، ابنة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، قامت بجمع أكثر من 19 مليون دولار لأطفال غزة من خلال حملة لجمع التبرعات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحيفة إن “أمهوف”، وهي يهودية تبلغ من العمر 24 عاما، نشرت رابطا إلى صندوق مساعدة الأطفال على حسابها على إنستغرام “Gazataim”، والذي يهدف إلى جمع الأموال للأطفال المتضررين من القتال في قطاع غزة.

وذكرت المؤسسة التي تأسست عام 1991، أنه حتى صباح الأحد، تم جمع 19 مليون و200 ألف دولار.

عضو كونغرس يدين ما فعلته إيلا أمهوف

وأدان عضو الكونجرس الجمهوري جيف فان درو من ولاية نيوجيرسي تصرفات إيلا أمهوف – ابنة المحامي اليهودي الأمريكي دوج أمهوف، وزوج “هاريس” المسؤول الثاني في الولايات المتحدة وادعى أن الأموال يمكن أن تقع في أيدي حماس.

صندوق مساعدة أطفال غزة يرد على ادعاءات عضو الكونغرس

ولفتت الصحيفة إلى أن صندوق مساعدة أطفال غزة رد على انتقادات فان درو، مؤكدا أنه يحرس بشكل صارم الأموال التي يتلقاها.

وقال فان درو في بيان له أن “أموالنا يتم تحويلها مباشرة إلى البرامج الإنسانية للأطفال”، مشددا على أن ” المؤسسة تعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية لضمان وصول أموال تبرعاتها إلى وجهتها”.

ووفقا للصحيفة العبرية، فقد نشرت “إيلا أمهوف” الرابط الخاص بصندوق مساعدة أطفال غزة على حسابها على إنستغرام، حيث كتبت أنها “قلقة للغاية بشأن تأثير الحرب على أطفال غزة”.