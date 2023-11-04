“من فوق الأرض وتحتها”.. أبو عبيدة يكشف ما حدث لجنود الاحتلال في 48 ساعة

وطن – بثت قناة “الجزيرة” تسجيلاً صوتياً للناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس “أبو عبيدة”، أكد فيه أن العقاب الجماعي الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني “ناتج عن الصدمات التي يتلقاها في الميدان”.

وخاطب “أبو عبيدة” الشعب الفلسطيني “الأبي الذي يقف في وجه العدوان الهمجي ويتعرض لإبادة ممنهجة من قبل عدو احترف قتل الأبرياء متأسيا بسلفه من قتلة الأنبياء.”

أبو عبيدة يكشف عن أحدث خسائر العدو

وأضاف متحدث القسام أن “هذا العدو أمن العقوبة من عالم تحكمه شريعة الغاب فتمادى في تحدي كل أعراف البشر وقوانين العالم.”

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وتابع أن “عقاب هذا العدو الجماعي لشعبنا لم يكن إلا لصدمة وألم ودموع ودماء يتجرعها كل ساعة في مواجهة مجاهدينا في الميدان.”

وقال أبوعبيدة “إن مجاهدي المقاومة لا يزالون يقاتلون في محاور تقدم العدو شمال غرب مدينة غزة وجنوبها، وفي بيت حانون شمال شرق القطاع بكل بسالة وإقدام.”

مضيفاً أنهم لا زالوا يواصلون التصدي لآليات العدو وتدميرها، وكشف أن الإعلام العسكري “وثق آخر 48 ساعة لتدمير المجاهدين كلياً أو جزئياً 24 آلية عسكرية بين دبابة وناقلة جند وجرافة بمضادات الدروع. وخاصة قذائف الياسين 105 وعبوات العمل الفدائي.”

وتابع: “من خلال اقتراب المجاهدين والتحامهم من نقاط الصفر عبر خروجهم من فوق الأرض وتحتها مع القوات الصهيونية المتوغلة أو المتمركزة ومباغتتها واستهدافها عن قرب.”

وأكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أن المقاومة وجهت ضربات قاسية بصواريخ موجهة مضادة للدروع في المحور الجنوبي لمدينة غزة، ضد جنود العدو المتحصنين في المباني أو أولئك الذين يجرؤون على إخراج رؤوسهم من الدبابات.

وأشار إلى أنهم يخوضون “حربا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ”.

وختم بالإشارة إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة ممنهجة من “عدو أمن العقوبة من عالم تحكمه شريعة الغاب”.