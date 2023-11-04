مسيرة إسرائيلية تقصف منزل إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ بغزة

وطن- قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منزل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية في قطاع غزة.

وقالت قناة الجزيرة، في نبأ عاجل، إن مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل إسماعيل هنية، بصاروخ في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

عاجل | مراسل #الجزيرة: مسيرة إسرائيلية تقصف منزل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بصاروخ في مخيم الشاطئ بغزة — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) November 4, 2023

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت قبل أسبوعين منزل لعائلة هنية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 14 شخصا وإصابة آخرين.

وآنذاك، زعمت هيئة البث الإسرائيلية، استشهاد ابن إسماعيل هنية، كما تحدثت في ذلك الوقت، صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، عن أن جيش الاحتلال استهدف منزل شقيق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

مجازر الاحتلال دليل على مأزق قواته البرية

وكان إسماعيل هنية، قد أكّد يوم الجمعة، تعليقا على المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال عبر استهداف المستشفيات، أن هذه المجازر دليل على المأزق الذي يمر به الاحتلال وقواته البرية.

وأضاف أن الاستهداف المنظم للمستشفيات والتي كان آخرها استهداف الجرحى والمصابين على بوابة مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بالتزامن مع استهداف محيطي مستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي.

وأشار إلى أن هذه المجازر دليل المأزق الذي يمر به الاحتلال وقواته البرية وهي تتلقى ضربات المقاومة المتتالية لقواته البرية والتي تدافع عن أرضنا وتثأر لآلاف الشهداء والجرحى.

وأكّد هنية، أن هذه الوحشية التي تزامنت مع الزيارة الجديدة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، هي نتاج الضوء الأخضر والغطاء المفتوح الذي تقدمه الولايات المتحدة للاحتلال بهذا المستوى من التحدي لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية.

وشدد هنية، على أن المقاومة ستواصل الدفاع عن شعبها بكل قوة وتوجه ضرباتها بكل ضراوة ولن يكون للاحتلال مقام على أرض فلسطين.