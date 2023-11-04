لأول مرة منذ الحرب.. شاهد صاروخ قسامي بعيد المدى يستهدف إسرائيل ويستنفر الاحتلال

وطن – قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية، اعترضت صاروخا بعيد المدى تم إطلاقه من قطاع غزة لأول مرة وجرى إسقاطه في منطقة صحراء النقب، فيما ذكرت كتئاب القسام أنها قصفت إيلات بصاروخ “عياش 250”.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال بحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية، إنه وفق “متابعة للتقارير الأولية حول تفعيل صفارات الإنذار في منطقة صحراء النقب، فإن الحديث يدور حول إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة تم اعتراضه من قبل منظومة السهم “حيتس” التابعة للدفاعات الجوية الإسرائيلية”.

القسام تقصف إيلات بصاروخ بعيد المدى

وأوضح أنه تم اعتراض عمليات إطلاق الصواريخ السابقة من اليمن من قبل الحوثيين فوق البحر الأحمر، من خلال عمليات إطلاق سابقة لنظام السهم “حيتس“.

وتمتلك إسرائيل في صحراء النقب قواعد ومطارات ومنشآت عسكرية أهمها مفاعل ديمونا النووي. وتمتلك كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية، منظومةً متنوعة من الصواريخ محلية الصنع التي اعتمدت عليها سابقًا ومنذ بدء معركة “طوفان الأقصى”.

صاروخ عياش

وكانت “كتائب القسام” أعلنت أنها قصفت إيلات بصاروخ عياش 250 ردا على المجازر في حق المدنيين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صور من داخل الكيان المحتل، ويرى فيه صاروخ عياش وهو يحلق في سماء إيلات ويرسم خلفه خطاً دخانياً أبيض.

فيما يسمع صوت رجال ونسوة وهم يعلقون على المشهد.

ووفق وسائل إعلام فلسطينية يعد صاروخ “عياش 250” بعيد المدى أبرز صواريخ “القسام”، ويصل مداه إلى أهداف خارج حسبان المخطط الإسرائيلي.

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وسمي هذا الصاروخ تيمنًا بقائد الكتائب السابق الشهيد “يحيى عياش” ودخل الخدمة عام 2021. واستعملته كتائب عز الدين القسام ومازالت تستعمله لضرب المدن الإسرائيلية.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحماس، يومها الـ29 منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة بوحشية، ويسعى للتوغل في غزة بريا في محاولات أفشلتها المقاومة كلها ودمرت عبرها عددا كبيرا من آليات الاحتلال وقتلت المزيد من الجنود الإسرائيليين.