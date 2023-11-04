فنان مغربي يطالب المغاربة بالوقوف مع إسرائيل لإبادة ما تبقى من سكان غزة! (شاهد)

وطن- في وقاحة منقطعة النظير وموقف وصف بالمقزز، وجه المغني والممثل السينمائي المغربي إيريك مشعلي، نداء إلى المغاربة من أجل الوقوف مع اسرائيل ضد حركة حماس والمقاومة في غزة.

وقال إيريك مشعلي الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية أيضا، في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي “أنا تولدت في اسرائيل ووالديا من المغرب، الاب من الدار البيضاء والام من الصويرة ملي تزوجو جاو لاسرائيل”.

وأضاف:” والديا علموني العربية وكبروني على محبة المغرب ومحبة الملك لي ديما واقف مع اليهود”.

بوقاحة لا مثيل لها.. المغني والممثل السينمائي المغربي إيريك مشعلي يطالب المغاربة بالوقوف بجانب إسرائيل لإبادة ما تبقى من سكان غزة!#غزة_تنتصر pic.twitter.com/hWBU1SRmTh — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) November 2, 2023

حرب وجودية!

وشدد إيريك مشعلي بالقول :”هادي حرب وجودية، سمعوني اخوتي المغاربة على دوك الفعايل لي دارت حماس (وصفوهم بولاد الشيطان) مغاديش نسمحو ليهم”.

كما هاجم “مشعلي” عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة ضد المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة يوم 7 أكتوبر الفائت.

اقرأ أيضا:

رفض واستنكار المغردين المغاربة

وعبر العديد من المغردين المغاربة عن استنكارهم واستيائهم من مزاعم ” إيريك مشعلي” ودعوته، مؤكدين على دعم الشعب المغربي للقضية الفلسطينية، موضحين أنهم لم يسمعوا باسمه من قبل.

وفي هذا السياق، قالت الأكاديمية المغربية اعتماد الأمراني:” نحن ( المغاربة) نعتبر تحرير فلسطين واجبًا دينيًا ووطنيًا، وسنواصل دعم الشعب الفلسطيني حتى تحقيق أهدافه.” علال الفاسي رحمه الله – هذا ما تعلمناه في مدارسنا – الحكومية- في وطننا المغرب الحبيب – بلد الشرفاء و العلماء و حفظة القرآن.”

"نحن ( المغاربة) نعتبر تحرير فلسطين واجبًا دينيًا ووطنيًا، وسنواصل دعم الشعب الفلسطيني حتى تحقيق أهدافه." علال الفاسي رحمه الله – هذا ما تعلمناه في مدارسنا – الحكومية- في وطننا المغرب 🇲🇦 الحبيب – بلد الشرفاء و العلماء و حفظة القرآن. — د. اعتماد اﻻمراني Itimad Elmrani, PhD (UK) (@Itimaad) November 3, 2023

أما فاطمة الزهراء الغازي فقالت:” أنا مغربية ولا أعرف هذا الكائن ولم أسمع به قط وأتبرؤ منه ومنا يقول النصر للشعب الفلسطيني”.

وعبرت مغردة مغربية أخرى عن اشمئزازها من حديث “إيريك مشعلي” قائلة:” هذا لا يمثلني”، مع وضع إيموشن “مقزز”.

من جانبه، رد المغرد يوسف أبيه بالقول:”انا من المغرب ودمي من غزة.. سحقاً لك يا بني صهيون”.