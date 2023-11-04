عادوا للنفق يكبرون.. عناصر القسام يستهدفون قوة إسرائيلية خاصة (فيديو)

وطن – بث الإعلام العسكري لكتئاب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من استهداف قوات إسرائيلية خاصة متحصنة في عدة مباني في بيت حانون بقذائف “TBG” و “RPG” والاشتباك معها.

وأظهرت المقاطع المنشورة اشتباكات عناصر القسام بالأسلحة وقذائف الـ”آر بي جي”، حيث تمكنوا من تحقيق إصابات مباشرة واستهداف جنود الاحتلال في تمركزاتهم.

كتائب القسام تستهدف قوات إسرائيلية في غزة

وأظهر مشهد لاحق عودة عناصر القسام إلى الأنفاق بعد تنفيذ العملية وهم يكبرون فرحين بالنصر.

هذا وأعلنت كتائب عز الدين القسام، السبت أنها قتلت 5 جنود إسرائيليين وأصابت آخرين في اشتباكات شمال غربي مدينة غزة.

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وذكرت أن”مجاهدو القسام يهاجمون قوة متحصنة في مبنى شمال غرب مدينة غزة، ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة والقنابل، ويجهزون على 5 جنود ويصيبون آخرين”.

ودمر عناصر القسام أيضا بحسب البيان “آليتين صهيونيتين” متوغلتين جنوب تل الهوى بقذائف “الياسين 105″.

كما استهدفت دبابة إسرائيلية متوغلة جنوب غرب تل الهوى بصاروخ موجه من طراز “كونكورس”.

وقالت كتائب القسام أيضا إنها قصفت “أسدود وكيبوتس نيريم” برشقات صاروخية ردا على استهداف المدنيين.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الجهاد الإسلامي طارق سلمي، في تصريحات إعلامية إن “سرايا القدس الجناح العسكري للحركة تشتبك مع العدو من المسافة صفر، وتؤكد أن المقاومة لن تستسلم”.