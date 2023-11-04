رويترز: حماس خزنت ما يكفي من الأسلحة والمواد الغذائية والطبية في الأنفاق يجعلها تصمد لهذه المدة!

وطن- قال مصدران قريبان من قيادة حماس إن الحركة استعدت لحرب طويلة في قطاع غزة وتعتقد أن بإمكانها صد التقدم الإسرائيلي لفترة كافية لإجبار إسرائيل على الموافقة على وقف إطلاق النار.

وبحسب المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها بسبب حساسية الوضع، فقد قامت حركة حماس التي تحكم قطاع غزة، بتخزين الأسلحة والصواريخ والمواد الغذائية والإمدادات الطبية،.

وقال أشخاص لـ”رويترز” إن الحركة واثقة من أن الآلاف من مقاتليها يمكنهم البقاء على قيد الحياة لعدة أشهر في مدينة الأنفاق المحفورة في عمق القطاع الفلسطيني وإحباط القوات الإسرائيلية بتكتيكات حرب العصابات في المناطق الحضرية.

تزايد الخسائر سيجبر الاحتلال على وقف إطلاق النار

وفي نهاية المطاف، تعتقد حماس أن الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحصار، مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين، يمكن أن يفرض وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية تفاوضية من شأنها أن تشهد ظهور الحركة بتنازل ملموس مثل إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لديها.

وقد أوضحت الحركة للولايات المتحدة وإسرائيل خلال مفاوضات الرهائن غير المباشرة التي توسطت فيها قطر أنها تريد فرض مثل هذا الإفراج عن السجناء مقابل إطلاق سراح الرهائن، وفقًا لأربعة مسؤولين في حماس ومسؤول إقليمي وشخص مطلع على سياسة البيت الأبيض.

وعلى المدى الطويل، قالت حماس إنها تريد إنهاء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 17 عاما على غزة، فضلا عن وقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وما يعتبره الفلسطينيون تصرفات قاسية من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في المسجد الأقصى، أقدس الأماكن الإسلامية.

حماس “مستعدة بالكامل”

وأكد أديب زيادة، الخبير الفلسطيني في الشؤون الدولية بجامعة قطر والذي درس حركة حماس، على أن الحركة لا بد أن تكون لديها خطة طويلة المدى لمتابعة هجومها على إسرائيل.

وقال:”أولئك الذين نفذوا هجوم 7 أكتوبر بهذا المستوى من الكفاءة، هذا المستوى من الخبرة والدقة والشدة، كانوا سيستعدون لمعركة طويلة الأمد. لا يمكن لحماس أن تشارك في مثل هذا الهجوم دون أن تكون مستعدة بشكل كامل”.

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حماس تسعى لتقليب الرأي العام الإسرائيلي

من جانبه، قال مصدر مطلع على تفكير البيت الأبيض، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن واشنطن تتوقع أن تحاول حماس توريط القوات الإسرائيلية في قتال من شارع إلى شارع في غزة وإلحاق خسائر عسكرية فادحة بما يكفي لقلب الرأي العام الإسرائيلي ورفض الصراع طويل الأمد.

ومع ذلك، أكد المسؤولون الإسرائيليون لنظرائهم الأمريكيين أنهم مستعدون لمواجهة تكتيكات حرب العصابات التي تتبعها حماس وكذلك تحمل الانتقادات الدولية لهجومهم، وفقًا لما ذكره المصدر.

شبكة أنفاق بطول مئات الكيلو مترات

ووفقا لرويترز، يبلغ عدد مقاتلي حماس نحو 40 ألف مقاتل، بحسب مصادر الحركة، ويمكنهم التحرك في أنحاء الجيب باستخدام شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة ، التي يبلغ طولها مئات الكيلومترات ويصل عمقها إلى 80 مترًا، والتي تم بناؤها على مدار سنوات عديدة.

قدرة حماس على تطوير سلاحها

وقال علي بركة، رئيس العلاقات الخارجية لحماس ومقره بيروت، إن الحركة حسنت تدريجيا قدراتها العسكرية، وخاصة صواريخها.

وأضاف أنه في حرب غزة عام 2008، كان الحد الأقصى لصواريخ حماس هو 40 كيلومترا (25 ميلا)، لكن ذلك ارتفع إلى 230 كيلومترا بحلول صراع عام 2021، مضيفا “في كل حرب نفاجئ الإسرائيليين بشيء جديد.”

حماس لا زالت تتمتع بقدرة تسليحية

وقال مسؤول مقرب من جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران والمتحالفة مع حماس إن القوة القتالية للجماعة الفلسطينية المسلحة ظلت سليمة إلى حد كبير بعد أسابيع من القصف.

من جانبه، أكد أسامة حمدان، المسؤول في حماس، والمقيم في بيروت، على أن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول والحرب المستمرة في غزة سيعيدان قضية الدولة الفلسطينية إلى الخريطة مرة أخرى.

وقال لرويترز: “إنها فرصة لنا لنقول لهم إننا نستطيع أن نصنع مصيرنا بأيدينا. نستطيع ترتيب معادلة المنطقة بما يخدم مصالحنا”.