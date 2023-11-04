حاملة طائرات تعبر قناة السويس في طريقها لسواحل غزة.. فيديو متداول

وطن – وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مرور حاملة طائرات من قناة السويس، فيما ذكر متداولوا المقطع أنها حـاملة طائرات أمريكية في طريقها إلى سواحل غزة.

ويتزامن هذا مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية، السبت، وصول أسطول حاملة الطائرات “يو إس إس دوايت أيزنهاور” إلى الشرق الأوسط كجزء من زيادة التمركز الإقليمي.

حامـلة طـائـرات أمريـكية تعبر قناة السويس

ووفق نشطاء عبرت حاملة الطائرات، قناة السويس، باتجاه سـواحل غزة، لمساندة الاحتلال الإسرائيلي في حربه الدموية على قطاع غزة المحاصر.

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ولم يتم التأكد إذا ما كانت حاملة الطائرات تلك التي ظهرت تعبر قناة السويس، ضمن الأسطول الحربي الذي أعلنت عنه القيادة المركزية الأمريكية أم لا.

وسبق وأن أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون، حاملة الطائرات جيرالد فورد أوائل أكتوبر الماضي، مع أساطيلها المرافقة من القطع البحرية المختلفة.

إلى جانب إيفاد عدد من الخبراء العسكريين وعناصر من قوات “دلتا” الخاصة؛ لمساعدة جيش الاحتلال في حربه ضد المقاومة الفلسطينية، إضافة إلى نشر أنظمة دفاع جوي من طراز “ثاد” و”باتريوت”.

وقال وزير الدفاع الأمريكي “لويد أوستن” في وقت سابق من الأسبوع المنصرم، إن نشر مجموعة حاملة الطائرات “يو إس إس أيزنهاور” يهدف إلى “ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود تهدف إلى توسيع هذه الحرب”-حسب زعمه-