القسام تصطاد آليات الاحتلال بالجملة وتحولها لكتل لهب.. مشاهد تتحدث عن نفسها

وطن – بث الإعلام العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد جديدة خاصة وثقت تدمير أبطال المقاومة الفلسطينية لآليات الاحتلال التي تحاول التوغل في غزة.

وذكر الناطق باسم القسام “أبو عبيدة” في خطاب حديث له، السبت، أن عناصر القسام يقاتلون في محاور تقدم العدو في شمال غرب مدينة غزة وجنوب مدينة غزة، وفي بيت حانون شمال شرق القطاع بكل بسالة وإقدام.

أبطال القسام يدمرون آليات الاحتلال

ولفت إلى أنه تم توثيق آخر 48 ساعة من عمليات القسام والتي تم فيها تدمير ـ كليا أو جزئيا ـ 24 آلية عكسرية للاحتلال بين دبابة وناقلة جند وجرافة، بمضادات الدروع وخاصة قذائف الياسين 105 وعبوات العمل الفدائي.

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وفي المقاطع التي نشرها إعلام القسام ظهر ما وصفه “أبو عبيدة” واقعا ملموسا بالصوت والصورة، ووثق المقاومون عمليات تدمير آليات الاحتلال بالجملة وتحويلها لكتل لهب.

وظهر عناصر القسام في عدة مواقع بالأماكن المذكورة وهم يستهدفون دبابات وناقلات جند الاحتلال وكذلك جرافاته، بقذائف الياسين 105 من مسافات قريبة وسط التكبيرات.

وكشفت عدة لقطات عن إصابات مباشرة لهذه الآليات التي اندلعت فيها النيران وانفجرت.

وفي كلمته، السبت، أكد “أبو عبيدة” أيضا في رسالة للاحتلال أن العقاب الجماعي الذي تنفذه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني “ناتج عن الصدمات التي تتلقاها في الميدان”.