آلاف الأتراك يتوجهون نحو قاعدة إنجرليك الأمريكية تضامناً مع غزة (فيديو)

وطن – انتشر مقطع مصور شاركته وسائل إعلام تركية لانطلاق مسيرة برعاية هيئة الإغاثة الإنسانية “İHH​​​​​​​” التركية، من ولاية بورصة شمال غربي تركيا نحو قاعدة “إنجرليك” العسكرية بولاية أضنة جنوبي البلاد التي تضم قوات أمريكية.

وانطلقت القافلة المكونة من أكثر من 100 سيارة من مركز ولاية “بورصة” بمشاركة أعضاء “İHH​​​​​​​” وممثلي العديد من منظمات المجتمع المدني، وقد أكد عضو الهيئة التركية أدم دمير، أن معارضة إسرائيل تعني الدفاع عن الإنسانية جمعاء.

وهاجم دمير الولايات المتحدة مؤكداً أنها تمارس الظلم من خلال القواعد العسكرية التي أقامتها في جميع أنحاء العالم، وإحدى هذه القواعد موجودة في “إنجرليك” مردفاً: “نحن مصممون على البقاء هناك حتى يتم إغلاق قاعدة إنجرليك وحتى تنسحب الولايات المتحدة وحليفتها القاتلة إسرائيل من فلسطين”.

مسيرة تركية دعماً لغزة

والجمعة 3 تشرين الثاني/نوفمبر انطلقت مسيرة مكونة من 259 سيارة نظمتها هيئة الإغاثة الإنسانية من مدينة إسطنبول، متوجهة نحو قاعدة إنجرليك العسكرية تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

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ومنذ 29 يوماً تواصل إسرائيل “حربا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 9227 فلسطينيا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدات، وأصاب 23516، كما استشهد في الضفة الغربية برصاص الاحتلال الإسرائيلي 145 فلسطينيا واعتقل نحو 2040، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بالمقابل قتلت “حماس” أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.