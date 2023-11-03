يتجاهل المجازر في فلسطين.. كورتوا يُواصل دعم الاحتلال الإسرائيلي بهذا التصرف (فيديو)

وطن- يُواصل حارس ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا، دعم جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من قرار رابطة الدوري الإسباني (الليغا) بعدم دعم إسرائيل في حربها المستمرة لليوم ال28 على قطاع غزة.

وليست المرة الأولى الذي يدعم فيها الحارس البلجيكي كورتوا المتزوج من عارضة أزياء إسرائيلية تدعى ميشال جيرزيج، بعد تبرعهما بوقت سابق للمستوطنين الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من مستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م.

حارس ريال مدريد كورتوا يواصل دعم الاحتلال الإسرائيلي

وقال الحارس تيبو كورتوا في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع الانستغرام، ” أعبر عن تقديري للجندي الإسرائيلي عدي تسور، الذي قتل في أحداث الصراع الإسرائيلي والفلسطيني في قطاع غزة”.

وأضاف البلجيكي كورتوا، ” سمعت قصة الجندي عدي تسور وهو بطل حقيقي، كما وأبعث كل الأماني بالقوة والدعم لعائلته وأصدقاء الجندي الشاب”.

وكان قد دعم كورتوا حارس ريال مدريد المصاب الاحتلال الإسرائيلي، بعد العملية البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية تجاه كافة مستوطنات غلاف قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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وغرد تيبو كورتوا عبر حسابه الشخصي، ” أنا حزين جداً بسبب هذا الواقع المؤلم، أرسل حبي ودعمي لأصدقائي وأسرتي في إسرائيل، مع أملي أن ينتهي هذا الكابوس قريباً”.

تضامن جماهير الدوري الإسباني مع فلسطين

ورغم دعم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا للاحتلال الإسرائيلي، لا يزال جماهير الدوري الإسباني الممتاز تتضامن مع فلسطين برفع الأعلام الفلسطينية واللافتات داخل المدرجات خلال الأسابيع الماضية، لعل أبرزهم قادش وأوساسونا وريال سوسيداد وإشبيلية.

كما وعبر العديد من النجوم المحترفين في صفوف الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، مع القضية الفلسطينية، إثر حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ من قبل الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة.

ويشار إلى أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة، قد بلغت أكثر من 9 ألاف شهيد جلهم من المدنيين، ونحو 23 ألف ويزيد جريح وصفت جراحهم ما بين المتوسطة والخطيرة، وفق آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية حتى الآن.

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