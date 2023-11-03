هندوراس تحرج دول التطبيع العربي وتستدعي سفيرها من إسرائيل احتجاجاً

وطن – في الوقت الذي لا تزال فيه دول التطبيع العربي ملتزمة الصمت دون أن تتخذ خطوة جدة نصرة لغزة، باستثناء الأردن، انضمت هندوراس لكل من كولومبيا وتشيلي وبوليفيا واستدعت سفيرها من إسرائيل.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن وزارة الخارجية الهندوراسية قولها إنها استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب ما تصفه بانتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة منذ نحو الشهر.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أعلنت يوم الأربعاء استدعاء السفير الأردني لدى إسرائيل إلى الأردن.

وقالت الوزارة في بيان إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي طلب أيضا من وزارة الخارجية الإسرائيلية عدم إعادة السفير الإسرائيلي، الذي غادر بسبب احتياطات أمنية في بداية الصراع الشهر الماضي، إلى عمان.

وجاء في البيان أن القرار “يأتي تعبيرا عن موقف الأردن الرافض والإدانة للحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة”.

يشار إلى أنه بعد دعوات من دول أمريكا اللاتينية إلى وقف إطلاق النار في غزة، قطعت دولة بوليفيا الثلاثاء علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ ما يقرب الشهر.

في الوقت ذاته، أعلنت كل من كولومبيا وتشيلي المجاورتين لبوليفيا استدعاء سفيريهما في تل أبيب للتشاور بسبب التصعيد في قطاع غزة المحاصر.

ونددت الدول الثلاث الواقعة في أمريكا الجنوبية بالهجمات الإسرائيلية على غزة، وأدانت استهداف المواطنين الفلسطينيين.

وقال نائب وزير الخارجية البوليفي فريدي ماماني في مؤتمر صحفي إن بلاده “قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الإسرائيلية رفضا وتنديدا بالهجوم العسكري الإسرائيلي العدواني وغير المتناسب.