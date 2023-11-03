مصلون فلسطينيون يتصدون لخطيب جمعة لتجاهله ما يحدث في غزة (شاهد)

وطن – قاطع مصلّون خطبة رئيس مفتشي ديوان قاضي القضاة في مدينة الخليل لأنه لم يتطرق للأحداث الجارية في غزة والمذبحة الوحشية التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 27 يوماً.

ووفق فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بدت حالة من الهرج والصياح داخل المسجد، وظهر أحد الأشخاص وهو يشير للخطيب بأن ينهي الخطبة.

فيما يسمع أحد المصلين وهو يقول “حسبنا الله ونعم الوكيل أنت واللي حطك ” -في إشارة إلى وزارة الأوقاف التابعة للسلطة الفلسطينية –

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وتدخل عدد من المصلين لاحتواء الموقف، وإقامة الصلاة منعاً لتطور المشادات.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أن حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9299 شهيدا، وأكثر من 25 ألف جريح.

وأضافت الوزارة، خلال التقرير اليومي الصادر عنها، يوم الجمعة، أن 9155 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 144، والجرحى إلى أكثر 2200، وذلك منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، أكثر من 73% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.