“عم نشوف الموت كل دقيقة”.. سيدة فلسطينية تروي عن كثافة القصف الإسرائيلي شمال غزة (فيديو)

وطن- تحدثت سيدة فلسطينية في مقطع فيديو تداوله النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن كثافة قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب المستمرة قطاع غزة لليوم ال29 على التوالي.

وقالت السيدة الفلسطينية التي تعيش في منطقة شمال قطاع غزة في مقطع الفيديو المتداول، ” اليهود نجنو في الشمال وبشكل مجنون، ومش عارفين أش نعمل، القصف كثير بخوف”. مرددة الشهادتين خلال حديثها وسط سماع القصف وإطلاق الرصاص حول منزلها.

مش عارفين وين القصف

وتابعت السيدة حديثها، ” عم نشوف الموت كل دقيقة، وقفوا هذا إلي بصير.. وقفوا هذا إلي بصير. مش عارفين وين القصف.. قصف .. قصف، حزام ناري مخيف. اليهود نجنو..”.

ويمارس الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الأعنف على قطاع غزة منذ حلول النكبة الفلسطينية عام 1948، سياسية الأرض المحروقة من خلال تكثيف الغارات، وهو ما يعرف ب” الأحزمة النارية” تجاه الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في كل مكان بغزة دون سابق إنذار.

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مجزرة أسامة بن زيد شمال غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي العديد من المجازر بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، خلال حربه المستمرة على قطاع غزة، كان أخرها قصف مدرسة أسامة بن زيد التي تأوي نازحين في منطقة الصفطاوي شمال غزة، والتي راح ضحيتها وفق المصادر الطبية أكثر من 50 شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء.

ناهيك عن مجزرة استهداف الطواقم الطبية، الجمعة، في أماكن الشيخ عجلين وأنصار وأمام بوابة مشفى الشفاء غرب مدينة غزة مع فارق التوقيت، خلال محاولتهم نقل المصابين والذهاب بهم إلى معبر رفح جنوب قطاع غزة من أجل علاجهم بالخارج.

وفق الحصيلة الأولية لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتقى أكثر من 9 ألاف مواطن فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب أكثر من 23 ألف منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر الجاري وإلى الآن.

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