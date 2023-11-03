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    طوفان الأقصى.. تسجيل نادر لقيادي في القسام تنبأ ما سيحدث قبل استشهاده (فيديو)

    كيف تنبأ القيادي لدى القسام أيمن نوفل بما سيحصل في عمليات طوفان الأقصى؟
    باسل سيدبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الجمعة رسالة صوتية للقيادي لديها أيمن نوفل وقد تنبأ بما يحدث في طوفان الأقصى قبل استشهاده في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2023 جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط غزة.
    القيادي في القسام أيمن نوفل

    وطن – نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الجمعة رسالة صوتية للقيادي لديها أيمن نوفل وقد تنبأ بما يحدث في طوفان الأقصى قبل استشهاده في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2023 جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط غزة.

    ووجه عضو المجلس العسكري العام إلى مسلحي القسام في العقد الدفاعية “أبو أحمد” قبيل استشهاده رسالة حيث فيها على “مواصلة القتال نصرة للأقصى”.

    وجاء في الرسالة: “أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: “قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين”.

    رسالة قيادي القسام حول طوفان الأقصى

    وأضاف أيمن نوفل مخاطباً أبناء المقاومة الفلسطينية: “يا أبناء القسام يا أبطال المقاومة يامن شرفكم الله تعالى بالمشاركة وتنفيذ عملية العبور العظيم عملية طوفان الأقصى نصرة لمسرى نبينا صلى الله عليهم وسلم ودفاعاً عن المرابطين فيه”.

    وتابع عن خسائر الاحتلال: “انهارت وسقطت تحت ضرباتكم فرقة غزة أو ما تسمى فرقة ثعالب النار وانهار الغلاف كيسوفيم وبيئري وغيرها”.

    وأكملت رسالة القيادي لدى القسام عن سير طوفان الأقصى و “النصر الذي وعد الله به عباده المؤمنين”: “بإذن الله تعالى سيعتلي مجاهدونا الدبابات ويأسروا ويقتلوا طواقمها وسينكسر ويفر الجيش المهزوم تحت ضرباتكم بإذن الله وإنما النصر صبر ساعة والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون”.

    تفاعل واسع في منصات التواصل

    وحظيت كلمة ورسالة قيادي القسام حول طوفان الأقصى بانتشار واسع من رواد منصات التواصل ومن بينهم المتابعة BAHIRA MOHAMED التي كتبت: “كونوا على يقين وإطمئنوا أن وعد الله حق وسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ينصرون الله وينصرهم”.

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    وعلق أبو حمزة على فيديو أيمن نوفل: “نحن كشعوب عربية يجب القيام بربيع عربي بيد واحده من المحيط للخليج… نهدم الدنيا على رؤسهم… طاب الموت يا عالم… طاب الاستشهاد يا مسلمين”.

    وأضاف المغرد أن ما طرحه من ضرورة القيام بربيع عربي: “هو الحل…طوفان الاقصى من الشعوب العربية” متابعاً: “أي ذل نعيش…نحن الحضارة نحن الشهامة والكرم والنخوة نحن الرجولة والشجاعة والبأس…هبووووا”.

    وتلقى الاحتلال الإسرائيلي خسائر عسكرية وبشرية كبيرة سواء في بداية عملية طوفان الأقصى أو خلال صد المقاومة الفلسطينية هجماته الوحشية على قطاع غزة ومحاولة التوغل البري.

    ويفسر ذلك بحسب ناشطين القصف الوحشي الإسرائيلي على القطاع ومحاولة إبادته بمن فيه من المدنيين وسط صمت العالم وتغاضيه عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين من النساء والأطفال.

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