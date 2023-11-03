رغم أنف متصهيني الكويت.. هتافات باسم حماس تشعل ساحة الإرادة (فيديو)

وطن- خرجت تظاهرات حاشدة في الكويت وتحديدا في “ساحة الإرادة” عقب صلاة الجمعة، دعما لغزة والشعب الفلسطيني المحاصر وسط إشادة الكويتين بانتصارات حركة حماس والمقاومة وإظهارها حقيقة جيش الاحتلال “الهش”.

ومنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، ورد الاحتلال على عملية “طوفان الأقصى” المباغتة بقصف وحشي همجي للمدنيين في غزة، تشهد الكويت كل جمعة تظاهرات ضخمة ووقفات تضامنية مع فلسطين ودعما للمقاومة.

الكويت.. تظاهرات الجمعة تتكرر دعما لغزة والمقاومة

وبحسب المقاطع المتداولة ومن ساحة الإرادة الشهيرة في العاصمة، صدحت هتافات الكويتيين عاليا دعما للمقاومة وتأكيدا على موقف الشعب الكويتي الداعم للقضية الفلسطينية.

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وفي تحدي لبعض متصهيني الكويت الذين سعوا لشيطنة المقاومة بأكاذيب ومزاعم ورددوا رواية الاحتلال، هتف المتظاهرون بحسب ما يسمع في الفيديوهات: “اهتف سمع كل الناس تسلم إيدك يا حماس .. اهتف سمع كل الناس.. الصهيوني راح ينداس.”

والأربعاء، أدان نواب مجلس الأمة الكويتي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجددوا في مداخلات متفرقة خلال الجلسة الخاصة لمناقشة انتهاكات الاحتلال رفضهم لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل واستمرار دعم الأشقاء الفلسطينيين لنصرتهم على الاحتلال الغاصب.

وأشاد نواب مجلس الأمة بموقف الكويت الرسمي الداعم والمؤيد للقضية الفلسطينية والذي يعبر عن الموقف الشعبي تجاه ما يمارسه الاحتلال الاسرائيلي من إبادة جماعية ومجازر ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبوا الجهات الحكومية بمواصلة الدعم الإنساني لغزة.

والخميس، أعلن “أبو عبيدة” المتحدث باسم القسام، أن المقاومة دمرت ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر، وقتلت وأصابت عددا من جنود الاحتلال.