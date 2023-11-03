انهيار زميلي مراسل تلفزيون فلسطين في غزة بعد استشهاده.. أحدهما خلع سترته (شاهد)

وطن- أسفرت غارة إسرائيلية عنيفة، عن استشهاد مراسل تلفزيون “فلسطين” في قطاع غزة محمد أبو حطب، رفقة 11 فردا من أسرته، في مدينة خانيونس.

وانتشر مقطع فيديو يوثق رد فعل زميلين للشهيد محمد أبو حطب، أحدهما المراسل الآخر لتلفزيون فلسطين سلمان البشر، الذي ظهر على الشاشة منهارا وهو ينعى زميله أبو حطب.

وقال البشر وهو منهار من البكاء: “لم نعد نحتمل.. لقد أنهكنا، كلنا هنا شهداء مع فارق التوقيت، واحدا تلو الآخر لا أحد ينظر إلينا ولا حجم الكارثة التي نعيشها في غزة.

وأضاف: “لا توجد حماية دولية على الإطلاق ولا حصانة لأي شيء، لا تحمينا هذه الدروع ولا تحمينا القبعات.. إنها مجرد شعارات نرتديها فقط ولا تحمي أي صحفي على الإطلاق”.

على الهوا استشهاد مراسل قناة فلسطين محمد أبو حطب حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/MpZJeYSNk2 — Abdullah Elagamy (@AbdulahMohsen94) November 2, 2023

وأقدم سلمان البشر على خلع السترة التي يرتديها ووضعها أرضا تأثرا باستشهاد زميله، وقال إنهم يفقدون أرواحهم بلا أي ثمن.

في الوقت نفسه، ظهرت المذيعة في الأستوديو وهي منهارة من البكاء حزنا على استشهاد زميلها وتأثرا بحديث الآخر.

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استشهاد محمد أبو حطب

وكان تلفزيون فلسطين الرسمي قد أعلن استشهاد مراسله في قطاع غزة محمد أبو حطب، في قصف إسرائيلي استهدف منزله في خانيونس في جنوب قطاع غزة. كما أوقع القصف الإسرائيلي، 11 شهيدا من أسرة أبو حطب.

واستشهد 40 صحافياً على الأقل في قطاع غزة منذ بدء الحرب على غزة، فيما دعت نقابة الصحافيين الفلسطينية، كل الصحافيين في كل أنحاء العالم، للتحرك لوقف القصف في قطاع غزة.

ولا يزال مصير الصحافيين المفقودين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد مجهولاً، وقد أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية، أخيراً، قرار جيش الاحتلال، رافضةً استئنافاً للكشف عن مصير الصحافيين.

وزارة الإعلام الفلسطينية تنعي الشهيد

بدورها، نعت وزارة الإعلام الفلسطينية بكل الألم والحسرة الزميل محمد أبو حطب، وأكدت – في بيان – على الدور البارز للصحفي محمد أبو حطب خلال مسيرته المهنية وخاصة طوال أيام الحرب الوحشية المستمرة على أبناء الشعب في قطاع غزة.

وقالت في بيان: “محمد أبو حطب استشهد بعد فترة قصيرة من آخر إطلالة له على شاشة تلفزيون فلسطين من الميدان الدامي ومن تحت سقف النار وهو يبلّغ رسالة فلسطين إلى شعبنا وإلى العالم”.

وجددت الوزارة مطالبة كافة الجهات والمنظمات الصحفية الدولية والحقوقية العالمية بتحمل المسؤولية والعمل الفوري على تقديم الحماية للصحفيين الفلسطينيين ووقف الجرائم بحقهم.