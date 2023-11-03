الشرطة العمانية تمنع مواطناً من رفع علم فلسطين على مدخل منزله

وطن – روى مواطن عماني ما حدث مع شرطة بلاده بسبب رفعه علم فلسطين أمام بيته، وكشف أن السلطات استدعته إلى مركز الشرطة وتم إخطاره بإزالة العلم الفلسطيني.

وكان المواطن الذي لم تتمكن “وطن” من معرفة اسمه أو هويته قد رفع على مدخل منزله علم فلسطين بحجم كبير تأييداً للقضية الفلسطينية وتعاطفاً مع أهل غزة الذين يتعرضون لأبشع حملة من الاعتداءات على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي.

وروى في مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن أحد رجال الشرطة قام صباح اليوم الجمعة بقرع باب منزله وتم استدعائه لمركز الشرطة وإجباره على إنزال العلم الفلسطيني.

وتابع : “عندما سألتهم ما المشكلة في رفع العلم؟ فأجابوه بأن هذا الأمر ممنوع-حسب قوله-

وتابع: “لو كان العلم مرفوعا على سارية بمنتصف الشارع لكان ممنوعاً ربما ولكنه -حسب قوله-علق العلم على جدار منزله ولفترة محددة في هذا الوضع الراهن.

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واستدرك أن سلطنة عمان ولله الحمد مع القضية الفلسطينية، وروى أنه أخبر مركز الشرطة أن عمان أغلقت أجواءها أمام الطيران الإسرائيلي ولو كان قد رفع علم لحماس أو لعملية” طوفان الأقصى” لكان الأمر يستدعي التفكير، ولكن العلم الذي تم رفعه لدولة شقيقة.

قوانين سلطنة عمان

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي”إكس”-تويتر سابقاً” حيال ما جرى للمواطن العماني بين مدافع عنه ومنتقد لما قام به، وخصوصاً أن قوانين البلاد تحظر رفع أعلام دول أخرى على الأراضي العمانية.

وعلقت “عائشة السريحية “: “هناك قوانين فيما يخص رفع الأعلام حتى لوكان علم السلطنة عدا في الأعياد الرسمية للبلاد”.

وأضافت أن “هذا الأمر لا علاقة له بموقف السلطنة المشرف تجاه القضية الفلسطينية”.

وعبر “ابن الجزائر” عن اعتقاده بأن الشيء نفسه يقع في بلاد الحرمين، إذ يمنع كما قال حمل راية فلسطين وكذلك الدعاء في المساجد لنصرة غزة”.

وانتقد ” أبو عبد الله” ما قام به المواطن العماني وخاطبه قائلاً : “هل دارك مقر رسمي لسفارة او قنصلية فلسطين، وهل دارك تقع في فلسطين”

واستدرك: “طبعاً الجواب لا ، إذا أنت لا تعرف الأعراف والبروتوكولات، ولا يرفع العلم الأجنبي في البلاد الأجنبية إلا بترخيص ومناسبة رسمية”