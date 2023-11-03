اعتقال أردني في هيوستن الأمريكية بتهمة التخطيط لعملية قتل ضد اليهود

وطن – قال مصدر في وحدة إنفاذ القانون لشبكة CNN إن رجلاً أردنياً اعتقل الشهر الماضي في هيوستن بتهمة حيازة سلاح ناري والتخطيط لمهاجمة تجمع يهودي.

وبحسب الشبكة، فإن صهيب أبو عياش، 20 عامًا، الموجود في الولايات المتحدة بتأشيرة غير مهاجرة منتهية الصلاحية، أدلى “بتصريحات للآخرين تؤيد قتل أفراد من معتقدات دينية معينة”، و”أشار إلى حدث في هيوستن لأعضاء مجموعة دينية معينة”. وفقًا لقاضي المحكمة الفيدرالية الذي أمر باحتجاز الرجل على ذمة المحاكمة.

التحقيق بدأ في أغسطس الماضي

وقالت إن مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأ التحقيق مع أبو عياش في أغسطس/آب بعد أن شاهد عملاء أجروا “بحثًا مفتوح المصدر” مقطع فيديو له وهو يطلق يحمل أسلحة نارية، بما في ذلك بنادق من طراز AR، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقدم أبو عياش بطلب اللجوء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحية تأشيرته لغير المهاجرين في عام 2019، بحسب الإفادة الخطية، وسمح له بالعمل في الولايات المتحدة حتى أغسطس 2025، ولا يُسمح له “بحيازة أو استخدام أسلحة نارية أو ذخيرة”، كما جاء في إفادته.

علاقة جمعته بمتطرفين

وتقول الإفادة الخطية أيضًا إن أبو عياش “كان على اتصال مباشر مع آخرين لديهم عقلية متطرفة، وكان يجري تدريبًا بدنيًا، وتدرب على الأسلحة لاحتمال ارتكاب هجوم”.

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نظرًا لأن أبو عياش كان يتدرب بشكل نشط على المسدسات والأسلحة الهجومية ويُزعم أنه ناقش مهاجمة تجمع يهودي في هيوستن، فقد اتخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي قرارًا بالمضي قدمًا في التهمة الأكثر إلحاحًا المتاحة – وهي الحيازة غير القانونية لسلاح ناري من قبل شخص محظور، وفقًا للقانون.

وقال مصدر إنه سمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي باحتجاز أبو عياش وللمدعين العامين أن يطلبوا احتجازه دون كفالة ومواصلة التحقيق للنظر في توجيه اتهامات إضافية في وقت لاحق.