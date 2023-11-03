ابنة جيفارا تصفع العرب الصامتين على المجازر في غزة ورسالة مؤثرة للفلسطينيين (شاهد)

وطن – وجهت أليدا جيفارا، ابنة الثائر الأرجنتيني الراحل تشي جيفارا، صفعة للشعوب العربية الصامتة على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت أليدا جيفارا، في مقطع فيديو: “إلى شعوب العالم العربي.. ماذا تنتظرون بعد؟ نحن بعيدون أميالاً كثيرة لكنكم هناك.. اليوم يحدث هذا مع مع غزة ومع فلسطين، وغدا على من سيكون الدور؟”.

وأضافت: “إذا سمحتم لإسرائيل بالاستمرار في فعل ما تريده، إلى أي مدى سوف تذهب؟، متى ستتوقف؟.. متى سيتوقف هذا؟.. يجب أن تتحدوا كشعوب، أنتم تدافعون عن دمائكم وثقافتكم وحياتكم.. لا تنسوا ذلك”.

كما وجهت رسالة إلى الفلسطينيين، قائلة: “إلى الإخوة الفلسطينيين، أنا متأسفة لبعد المسافات.. أريد أن أكون معكم، أعتقد أن ذلك فعلا مكاني، لأن التضامن ليس فقط بالحديث أو القول، التضامن يكون بالفعل”.

وأضافت: “أنا طبيبة.. يجب أن أكون هناك (في غزة).. اعتمدوا عليّ في أي وقت وفي أي مكان تريدون.. أستطيع أن أكون بجانبكم جميعا”.

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وتابعت: “نحن مصممون ومتضامنون مع بعضنا البعض، لا يمكنني الحديث فقط عن الحب والاحترام، يجب أن أتحدث عن القوة أيضا، لأنكم يا شعب فلسطين تُطبقون مقولة الوطن أو الموت”.

وختمت أليدا جيفارا رسالتها بالقول: “كلمتنا الأخيرة هي أننا يجب أن ننتصر، وهذا ما نأمل أن تفعلوه، وهو أن تنتصروا”.

9227 شهيدا بعد 28 يوما من الحرب على غزة

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم الـ28 على التوالي، والتي أسفرت حتى الآن، عن تسجيل 9227 شهيدا بينهم 3826 طفلا و2405 نساء مع ارتفاع عدد المصابين إلى 23516 شخصا.

ومع استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، تخرج بضعة تظاهرات في دول مثل الأردن وقطر وسلطنة عمان والمغرب، في حين يغيب الدور الحقيقي الذي قد يُشكل ردعا للمجازر الإسرائيلية في غزة.