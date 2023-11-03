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    رياضة

    إلغاء حفل افتتاح  كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية بمصر تضامناً مع فلسطين

    إلغاء افتتاح بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية في مصر تضامناً مع الشعب الفلسطيني
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    إلغاء حفل افتتاح كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية
    بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية في مصر

    وطن-  أعلنت اللجنة المنظمة لنسخة بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة، عن إلغاء حفل افتتاح البطولة المقامة في جمهورية مصر العربية، الخميس، تضامناً مع فلسطين، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

    وقررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي برئاسة شعبان الخطيب، إلغاء حفل افتتاح البطولة، الخميس، المقامة  على أرض صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر بدولة مصر، خلال الفترة  3- 5 من شهر نوفمبر الجاري، تضامناً مع  الشعب الفلسطيني.

    إلغاء حفل كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية تضامناً مع فلسطين

    وتعد هذه البطولة العالمية لرفع الأثقال البارالمبية إحدى البطولات التي تساهم في تصنيف كافة اللاعبين على المستوى الدولي.

    بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية
    المشاركين في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية

    كما ويشارك في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية، العديد من الدول وهي الجزائر وغانا ومصر المستضيف وإيطاليا وجورجيا وناميبيا واستونيا والمجر ومولدوفا ومالاوي.

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    الحرب الإسرائيلية على غزة

    ويشن الاحتلال الإسرائيلي حربه الأعنف والمستمرة على قطاع غزة لليوم ال28، بحق المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وقصف للأحياء السكنية والبيوت والمشافي والمساجد والكنائس على رؤوس ساكنها دون سابق إنذار.

    كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية
    مشارك في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية يرفع العلم الفلسطيني

    كما وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بفرض حصار شامل على سكان قطاع غزة، فلا ماء ولا كهربا ولا غذاء، وحتى الوقود لم يتدخل لتر واحد إلى القطاع، منذ بدء حربه في ال7 من شهر أكتوبر الشهر الماضي وإلى الآن.

    بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية
    مشاركين في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية في مصر

    وبلغت إحصائية عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 9 ألاف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، ونحو 23 ألف جريح، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى هذه الساعة.

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