أشلاء الشهداء تفرش طريق الرشيد الساحلي في مجرزة جديدة للاحتلال بغزة (فيديو)

وطن – مع توالي المشاهد المروعة من قطاع غزة لأعمال القصف والتدمير يبدو أن حدة الوحشية لدى الاحتلال تزداد، وفق نشطاء ووسائل إعلام فلسطينية أكدت ارتكاب إسرائيل لمجزرة جديدة على طريق الرشيد الساحلي شمال غربي قطاع غزة.

وأظهر فيديو مصور أشلاء وأمتعة شهداء سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف نازحين داخل القطاع، ضمن يوميات تزداد قساوة على سكان غزة.

وأوضح رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، سلامة معروف، أن ضحايا مجزرة الطريق الساحلي كان من المفترض أن يتوجهوا إلى المناطق الذي زعم الاحتلال أنها آمنة جنوبي القطاع.

مجزرة شارع الرشيد في غزة

وأكد شهود عيان عدم تمكن مركبات الإسعاف من الوصول إلى الشهداء نظرا لأن دبابات وزوارق الاحتلال يستهدفان كل جسم متحرك يمر على الطريق المذكور.

وفيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن وجود دبابات إسرائيلية بالقرب من الطريق الساحلي، وأنها تستهدف أي عابر من ذلك الطريق، أفاد ناشطون أن القصف جرى من زوارق بحرية للإحتلال.

وقال شهود عيان، إن القتلى مدنيون كانوا في طريقهم من شمال قطاع غزة إلى مناطق الجنوب.

وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي طالب أمس الخميس سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بالإخلاء الفوري إلى جنوب القطاع.

جاء ذلك في منشورات ورقية ألقتها الطائرات الإسرائيلية، على المخيم.

وجاء في نص المنشورات: “إلى سكان مخيم الشاطئ، جيش الدفاع يطالبكم بالإخلاء الفوري من شمال القطاع على المناطق الإنسانية في الجنوب المواصي غربي مدينة خان يونس عبر طريق البحر (في إشارة إلى شارع الرشيد الساحلي الذي يربط شمال قطاع غزة بجنوبه)”.

كما أضاف: “انتهى الوقت – في الساعات القريبة سوف تقوم قواتنا بقصف مخربي حركة حماس بقوة ساحة، لا نعدكم بأن تكون هناك رسالة أخرى، أخلوا فوراً”.

9299 شهيدا

ومنذ الثلاثاء، تصاعدت الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي “كتائب القسام” في مناطق عدة شمال غزة، وعند معبر إيرز الفاصل بين شمال القطاع وإسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الجمعة، استشهاد 9227 فلسطينيا، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، وإصابة 23516 آخرين منذ 7 أكتوبر.