“أمانة بدي أبوسها”.. وداع مؤثر لأخ استشهدت شقيقته بعد قصف في خانيونس (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لشاب فلسطيني منهار عقب استشهاد شقيقته وأبنائها بعد استهداف منزلها بقصف إسرائيلي في مدينة خان يونس بقطاع غزة.

ووفقا للفيديو، فقد ظهر الشاب وهو يجلس على عتبات المستشفى وشقيقته مكفنة أمامه ويستجدي من حوله لتقبيلها قبل الذهاب بها لدفنها.

وظهر الشاب المصدوم من هول ما حدث لشقيقته وهو يقول لمن حوله: “بدي أبوسها.. أمانة بدي أبوسها”، موضحا لهم أنه يريد تقبيل يديها دون أن يفتح الكفن.

وما ان سمح له حتى احتضن جثمان شقيقته باكيا ومخاطبا إياها: “حبيبتي يا اختي..أبو رقم معاكي (في إشارة لزوجها على ما يبدو) واولادك يا اختي كلهم معاكي”.

وأضاف قائلا: “الله يرحمك يا اختي.. مبروك عليكي الشهادة يا اختي”.

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يأتي هذا في حين أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى قرابة الـ 9000 شهيد، وأكثر من 22000 مصاب منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وعلى الجانب الآخر، قال الناطق العسكري الإسرائيلي اليوم الخميس إن عدد الجنود والضباط الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 332، مشيرا إلى أن عدد الأسرى في غزة ارتفع إلى 242.

وأوضح الناطق العسكري الإسرائيلي أن العملية العسكرية في غزة تتقدم وفق المخطط، وأنهم يخوضون قتالا وجها لوجه هناك، لافتا إلى أنهم قصفوا 12 ألف هدف في قطاع غزة منذ بداية الحرب.