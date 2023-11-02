هل تنبأ الشيخ كشك بما يحدث الآن في فلسطين؟.. خطبة قديمة تلقى تفاعلا (فيديو)

وطن – استعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خطبة للداعية المصري الراحل “عبد الحميد الكشك”، كان يتحدث فيها عن استعادة المسجد الأقصى ومن هم الذين سيتمكنون من إعادته إلى حضن المسلمين من براثن الاحتلال الإسرائيلي، وكأنه كان يتنبأ بما يحدث الآن والانتصارات الكبيرة للمقاومة الفلسطينية.

وعرف الشيخ كشك بجرأته في انتقاد الحكام العرب وخطبه النارية، مما عرضه للإعتقال لمرات عدة زمن جمال عبد الناصر وأنور السادات.

الشيخ كشك: الجيوش النظامية لن تعيد المسجد الأقصى

وفي الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع يقول الشيخ “كشك” في الخطبة المذكورة بنبرة تساؤل: “من الذين سيعيدون المسجد الأقصى؟”

واستدرك مجيبا: “شباب يتربى على عقيدة لا إله إلا الله.. شباب يٌربى في معسكر التوحيد”.

واستدرك: “لا أقول في معسكرات سب الدين، ولا في معسكرات احتساء الخمور، إنما شباب يربى في معسكر التوحيد ثم يسلح بالتقوى ثم يزود بالحديد والنار”.

وأضاف الشيخ كشك في خطبته القديمة وكأنه كان يتنبأ بما يحدث الآن: “ينطلقون إلى هناك في صورة فدائيين بحيث يكون شعار أحدهم إذا صدرت إليه الإشارة إذا ذهب إلى هناك فإنه لن يعود إلى هنا بل يعود إلى الجنة”.

وتابع الشيخ الذي لقب بفارس المنابر بنبرته الانتقادية الشهيرة وكأنه يقرأ صورة اليوم أن “الجيوش النظامية لن تعيد المسجد الأقصى ومن سيعيده شباب يؤمن بالله ويؤمن بلقاء الله هدفه العودة إلى الجنة ليعقد عقد بيع وشراء مع الله.”

وأكمل صاحب أشرطة الكاسيت التي أحدثت ثورة في زمنه وتسببت باعتقاله عدة مرات أن “من سيعيد المسجد الأقصى ليس هدفه وساماً ولا نيشاناً ولا نصراً ولا دبورة”.

وأردف واصفاً شبان الشهادة في إشارة إلى تجردهم من الأوسمة والنياشين :”هم ذاهبون من هنا ملساء الذراعين والكتفين ولكنهم مليئون بتقوى الله ليعقدوا مع الله عقد بيع وشراء”.

وختم أن “الله سيعطيه الجنة ويشتري منه نفسه وماله مصداقاً لقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ”.

والشيخ عبد الحميد كشك الذي ولد عام 1933 وتوفي عام 1996، هو عالم وداعية إسلامي مصري كفيف، ويُلَقَّب بفارس المنابر، ويعد من أشهر خطباء القرن العشرين في العالم العربي والإسلامي، وله أكثر من 2000 خطبة مسجلة.

اعتقل عام 1965 وظل بالمعتقل لمدة عامين ونصف، تنقل خلالها بين معتقلات طرة وأبو زعبل والقلعة والسجن الحربي، وتعرض للتعذيب رغم أنه كان كفيفًا لا يبصر منذ صغره، ورغم ذلك احتفظ بوظيفته إمامًا لمسجد عين الحياة.

نبوءة الشيخ كشك وانتصار المقاومة

ويبدو أن نبوءة الشيخ كشك تتحقق الآن في العام 2023، على يد عناصر المقاومة الفلسطينية التي تحقق انتصارات غير مسبوقة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

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ومنذ يوم 7 أكتوبر الماضي حيث انطلقت عملية “طوفان الأقصى“، يشهد العالم حالة استنفار قصوى بعد هجوم عناصر حماس على إسرائيل داخل الأراضي المحتلة وتكبيدها الاحتلال خسائر فادحة.

العملية التي تسببت بربكة كبيرة لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وفضيحة عالمية للجيش الصهيوني الذي كان يزعم أنه جيش لا يقهر، وسعت إسرائيل للتغطية على فضيحتها تلك بقصف وحشي وجنوني للمدنيين في قطاع غزة المحاصر.