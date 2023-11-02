مشهد مؤلم.. أم فلسطينية استُشهدت وهي تحتضن طفلتها الشهيدة جراء قصف الاحتلال على غزة (فيديو)

وطن- تداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤلم لأم فلسطينية استشهدت وهي تحتضن طفلتها، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في قطاع غزة.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته الجزيرة فلسطين عبر حسابها على منصة (X)، الأم الفلسطينية الشهيدة مرتدية ثوب الصلاة وهي تحتضن طفلتها الشهيدة بكفنهم الأبيض داخل أحد المشافي في قطاع غزة.

أم فلسطينية استشهدت وهي تحتضن طفلتها

وقامت الطواقم الطبية داخل المشفى بتكفين الأم الشهيدة وطفلتها الشهيدة في ثوب واحد، بمشهد مؤلم وقاسي، جراء حرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين، التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بغطاء دولي وصمت عربي على قطاع غزة لليوم ال28 على التوالي.

وقال أحد الأشخاص في الفيديو على ما يبدو أنه أحد أقربيها، ” هذه البيت ماتت معهم في القصف.. لا حول ولا قوة إلا بالله”.

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مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه الأعنف على قطاع غزة العديد من المجازر بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، لعل أبرزها مجزرة مخيم جباليا والبريج للاجئين الفلسطينيين شمال ووسط قطاع غزة.

فقد راح في تلك المجزرتين أكثر من 500 شهيد من الأطفال والنساء، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي بدون سابق إنذار لتلك الأحياء المكتظة بالسكان.

كما ويضاف عليهما مجزرة قصف مشفى المعمداني وسط مدينة غزة، التي كانت أولى تلك المجازر في هذه الحرب، حيث ارتقى فيها أكثر من 500 شهيد من النازحين الذي جاؤوا إلى المشفى كمأوى لهم، إلا أن الاحتلال قام بقصف المشفى والنازحين بداخلها.

يشار إلى أن إحصائية الحرب على قطاع غزة قد بلغت أكثر من 9 ألاف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، ونحو 22 ألف ويزيد بجراح مختلفة، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى كتابة هذا الخبر.

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