خوفًا من المقاطعة ..”ماركس آند سبنسر” تعتذر عن إعلان يظهر قبعات محترقة بألوان علم فلسطين

وطن – أصدرت شركة ماركس آند سبنسر (M&S) البريطانية اعتذارًا يوم الخميس بعد نشر مقتطف من إعلان عيد الميلاد عبر حسابها على “إنستغرام”، والذي يصور قبعات احتفالية بألوان العلم الفلسطيني تحترق في المدفأة، وذلك خشية من المقاطعة.

وجاء الاعتذار وإزالة المنشور بعد أن لاحظ مستخدمون عبر الإنترنت أن ألوان القبعات تشبه العلم الفلسطيني، معتبرين أنها غير مناسبة وسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر.

وتم التعليق على الصورة، “عيد الميلاد هذا العام، افعل ما تحبه… مثل قول لا للقبعات الورقية”، مع ارفاقه بوسم #LoveThismasNotThatmas.

وأوضحت شركة M&S أن عملية إنتاج الإعلان قد تم تسجيلها في أغسطس، أي قبل الهجوم المفاجئ الأخير الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأضافت الشركة في بيانها أن الإعلان أظهر قبعات حفلات عيد الميلاد الورقية التقليدية ذات الألوان الاحتفالية باللون الأحمر والأخضر والفضي في النار.

اعتذار عن أي ضرر غير مقصود

وأكدت على أنه “على الرغم من أن القصد كان إظهار أن بعض الأشخاص لا يستمتعون بارتداء قبعات عيد الميلاد الورقية خلال موسم الأعياد، فقد قمنا بإزالة المنشور بعد التعليقات ونعتذر عن أي ضرر غير مقصود”.

المقاطعة سبب الاعتذار

ويأتي اعتذار الشركة البريطانية خشية من قيام المؤيدين للقضية الفلسطينية من تدشين حملة مقاطعة للشركة على غرار الحملات التي تم إطلاقها لمقاطعة “مكادونالدز” و”ستاربكس” اللذين سجلا خسائر مليونية منذ إطلاق الحملات ضدهما بعد إعلانهما تأييدهما لإسرائيل.

يأتي هذا في حين أعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 9000 فلسطيني استشهدوا، وأصيب نحو 22,000 آخرين غالبيتهم من الاطفال والنساء بفعل العدوان الإسرائيلي على القطاع.