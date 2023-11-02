كتائب القسام تشكر زيلينسكي لدعمه لها بالسلاح.. ما حقيقة الفيديو ومن يقف ورائه؟!

وطن – انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو “مشبوه” يظهر مجموعة من المسلحين الذين زعموا أنهم من كتائب القسام وهم يوجهون الشكر للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بزعم تقديمه دعم عسكريا لهم.

ووفقا للفيديو المفبرك المتداول بكثافة عبر مواقع التواصل، فقد ظهر المتحدث الملثم ومن خلفة مسلحين يحملون شعار كتائب القسام” ومن خلفهم راية خضراء تحمل شعار التوحيد، زاعما تلقي “القسام” سلاحا من أوكرانيا.

وقال المتحدث باللغة العربية الركيكة: “بسم الله الرحمن الرحيم.. يستمر نضالنا ضد هذا الاحتلال الغشيم”.

وأضاف زاعما: “اليوم إخواني واخواتي استلمنا بحول الله تعالى شحنة جديدة من الأسلحة والعتاد العسكري من الجيش الأوكراني الصديق الذي يتشارك معنا نفس القضية!”.

رسالة شكر لزيلينسكي

وتابع المتحدث المزعوم بالقول: “وبذلك نعبر بشكرنا لرئيس دولة أوكرانيا الصديقة “زيلينسكي” (دون أن يقدر على نطق الاسم بطريقة صحيحة) لمساعدتنا في معركتنا ضد الكيان الصهيوني المحتل الغشيم”.

وأردف قائلا: “بحول الله إن انتصارنا ضد المحتل الصهيوني الغشيم قد اقترب”.

رأي وسخرية المغردين

من جانبهم، أكد المغردون بأن الفيديو ملفق ولم يصدر عن كتائب عز الدين القسام، موضحين بان كل ما يتعلق بالكتائب يعبر عنه فقط الناطق باسمها “أبو عبيدة”، مشرين إلى ن المتحدث ليس عربيا أصلا، متسائلين عن الهدف حول ظهور هذا الفيديو،ف حين سخر البعض من أسلوب المتحدث ولغته الركيكة التي تثبت زيف ما يدعيه.

وفي هذا السياق، قالت المغردة “بسمة” تعليقا على الفيديو: “اولا اللهجه غريبه مو نفس لهجتهم وكان عربيتهم مكسوره؟ ثانيا التصوير مختلف عن المعتاد ؟؟ برضو الملابس؟؟ اعتقد انها اختلاق؟”.

وقال الناشط نادر الأطرش:” اي تصريح ما بيطلع من ابو عبيدة (الناطق الرسمي) فهو غير صحيح و مفبرك”.

كما سخر الناشط المصري أحمد شعبان ممن يقف ورء ما تم وصفها بـ”المسرحية” قائلا: “يارجل هاتوا واحد بيعرف ينطق عربي صح الاول”.

وأشار مغرد آخر إلى أن ” هذا ليس عربي أصلا… و هذه محاولة لإقحام اوكرانيا في الحرب الجديدة”.

زيلينسكي يدعو زعماء العالم للتضامن مع إسرائيل

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا زعماء العالم إلى إظهار التضامن والوحدة في دعم إسرائيل وإدانة “الهجوم الإرهابي” الذي نفذته حركة “حماس” ضد المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية يوم السابع من أكتوبر/تشرين أول الفائت.

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وقال زيلينسكي عبر حسابه على موقع “انستغرام” إن إسرائيل لها “كل الحق” تماماً مثل أوكرانيا في حماية نفسها.

وأضاف زيلينسكي: “لتكن قيمة الحياة الإنسانية وعدم التسامح مع الإرهاب هي المبادئ التي ستوحد العالم أجمع في النهاية”.