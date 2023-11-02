ضابط إسرئيلي ينفجر في وجه نتنياهو وينعته بـ “ابن العاهرة” والحثالة (فيديو)

وطن – يبدو أن كرة الثلج الغاضبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تكبر وتتمدد داخل الجيش في الوقت الذي تكافح فيه حكومة الاحتلال لإعادة الاعتبار لجيشها المنكسر بعد هجوم السابع من أكتوبر الفائت، وفي هذا السياق، شن أحد الضباط في الجيش الإسرائيلي هجوما عنيفا على بنيامين نتنياهو واصفا إياه بـ”ابن العاهرة”.

وقال الضابط في مقطع فيديو سجله لنفسه وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي:” أدعو رئيس الحكومة بيبي نتنياهو (ابن العاهرة)..تفكيرك الآن منصب على التشاور مع المحامين واتفاقات حزبية يا حثالة”.

ألفاظ نابية بالعربية

وأضاف قائلا:”نحن الآن في حرب.. جنود قتلى وأشخاص في الأسر وأطفال تنزف دما (لفظ خارج بالعربية)”.

دعوة لطرد نتنياهو من الحكومة

وتابع موجه حديثه لنتنياهو:” قاتلوا واعملوا المطلوب وتجنيد كل القوات التي يمكنها إدارة الحرب لأنك لا تفقه شيئا”.

وأعرب عن أمنيته بأن يستفيق شخص ما ويقوم بطرد “الحثالة” (نتنياهو).

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ليست المرة الاولى

وليست هذه لمرة الاولى التي يتلقى فيها “نتنياهو” الشتائم النابية من قبل ضباط الجيش، حيث هاجم ضابط آخر في وقت سابق “نتنياهو” خلال زياته لإحدى القواعد العسكرية في إطار الاستعدادات الإسرائيلية للهجوم البري المزعوم لقطاع غزة.

ووفقا لفيديو منشور تم تداوله، ظهر ضابط الاحتياط الإسرئيلي وهو يتجه نحو “نتنياهو” أثناء مغادرته وأخذ يشتمه بألفاظ بذيئة.

وقال الجندي صارخا بينم كان قائده يحاول منعه من مهاجمة “نتنياهو” :”قمت بتخريب الدولة، اسمعني.. جميع أصدقائي تم ذبحهم يا ابن العاهرة”.