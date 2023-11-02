جماهير الريان القطري ترفع تيفو علم فلسطين تضامناً مع غزة (شاهد)

وطن- رفعت جماهير الريان القطري تيفو علم فلسطين خلال مباراته الماضية أمام الغرافة، في منافسات الدوري القطري الممتاز، تضامناً مع غزة التي تتعرض لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم ال27 على التوالي.

وظهرت في الصور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، العشرات من جماهير نادي الريان القطري وهم يشكلون تيفو علم فلسطين في مدرجات ملعب ” محمد أحمد بن علي” في العاصمة القطرية الدوحة، تضامناً مع أهل فلسطين بغزة.

وكانت تلك المباراة انتهت بفوز الغرافة على الريان في مباراة مثيرة وقوية بين كلا الفريقين، في الدوري القطري الممتاز، بنتيجة 4-3.

رفع جماهير الريان القطري تيفو علم فلسطين

وحال جماهير الريان القطري تشابه مع جماهير العديد من الأندية العربية والأوروبية، التي عبر عن تضامنها مع فلسطين، من خلال رفع الأعلام الفلسطينية وارتداء الكوفية الفلسطينية السوداء، إلى جانب رفع اللافتات والهتافات التي هزت أرجاء الملاعب على مدار الأسابيع الماضية.

ويتعرض قطاع غزة لحرب إبادة جماعية وحصار محكم من جميع الاتجاهات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فلا ماء ولا كهرباء ولا غذاء هناك، منذ يوم ال7 من شهر أكتوبر الماضي بعد العملية البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في مستوطنات المحتلة في غلاف غزة.

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مباراة الريان ضد الدحيل في الدوري القطري

وفي سياق آخر، حقق فريق الدحيل الفوز الثمين على منافسه الريان، الخميس، في منافسات الجولة السابعة من الدوري القطري الممتاز، بنتيجة 3-2.

وسجل ثلاثية الدحيل في مرمى نادي الرحيل، اللاعب المعز علي في الدقيقة ال59 من ركلة جزاء، ومايكل أولونغا هدفين في الدقيقتين ال80 وال88.

كما وأحرز هدفي الريان روجر غيديس في الدقيقتين ال15 وال41.

ورفع فريق الدحيل رصيد بهذا الفوز إلى 16 نقطة في المركز الثالث من ترتيب الدوري القطري الممتاز، بينما تجمد رصيد الريان بتلك الخسارة الثانية على التوالي برصيد 15 نقطة في المركز الرابع من جدول الترتيب لهذا الموسم.

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