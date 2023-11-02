باسم يوسف يسقط بالفخ في لقاء جديد ومصريون يستذكرون مواقفه من الانقلاب (فيديو)

وطن – بعد تفاعل كبير حظيت به مقابلته الأولى والتي سخر فيها من الاحتلال الإسرائيلي الذي يبيد غزة، أطل الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف مجدداً ليقول إن حماس منظمة إرهابية ويغضب الآلاف الذين أكدوا مواقفه المخزية من أول رئيس مصري منتخب (محمد مرسي).

وخرج يوسف في لقاء جديد مع البريطاني بيرس مورغان ورغم تحدثه بشكل مستفيض عن الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلا أنه سقط في الفخ حين أجاب بنعم حين سأل : “هل حماس جماعة إرهابية؟”.

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع لقطة يوسف واستذكروا مواقفه من الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي يعد أول رئيس عربي منتخب انتخابات حرة نزيهة والتي لطالما حرم منها العرب لسنوات.

سقوط باسم يوسف

وعلق الصحفي أحمد فال الدين على حديث باسم يوسف مغرداً: “هذا واحد متخلف جلس حولا كاملا يأكل لحم أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، فلما أسقط وجاء العسكر صمت صمت القبور”.

هذا واحد متخلف جلس حولا كاملا يأكل لحم أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، فلما أسقط وجاء العسكر صمت صمت القبور.

إن العبد لا يحسن الكر والفر، ولكنه يحسن الحلب والصر.@Byoussef https://t.co/RZFxXNQLT1 — أحمد فال الدين (@ahmeddine) November 2, 2023

وأضاف فال الدين حول الإعلامي المصري الساخر وسقوطه بوصف حركة حماس إرهابية: “إن العبد لا يحسن الكر والفر، ولكنه يحسن الحلب والصر”.

قلنا لكم إن العبدَ لا يحسن الكرَّ والفرَّ. لو سكت على إنجازه الأول لكان خيرًا له، ولكن حب الشهرة فاتكٌ. باسم؛ "حماس جماعة إرهابية" pic.twitter.com/tS024c6XDs — أبو خالد (@AbdulqdoosA) November 2, 2023

وكتب أبو خالد عن باسم يوسف على منصة إكس: “قلنا لكم إن العبدَ لا يحسن الكرَّ والفرَّ. لو سكت على إنجازه الأول لكان خيرًا له، ولكن حب الشهرة فاتكٌ”.

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وكتب محمد عمار: “ولولا حماس لما جلس هذه الجلسة ولما أصبح مشهوراً للعالم كله”.

بإسم يوسف مؤثر جدا

وموقفه من الرئيس مرسي سقطة دفعته ثمنا غاليا — أد/ عصام بن الشيخ |Prof. Issam BENCHEIKH ✌🇩🇿🐦 (@IssamBENCHEIKH1) November 2, 2023

فيما ذكر عصام بن الشيخ: “باسم يوسف مؤثر جداً وموقفه من الرئيس مرسي قطة دفعته ثمناً غالياً”.

وكان باسم يوسف من الناقدين لسياسات الرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وخضع للتحقيق أمام النيابة العامة آنذاك بتهم تتعلق بإهانة الرئيس وازدراء الدين الإسلامي.