المقاومة تواصل ضرباتها الدقيقة.. مقتل قائد كتيبة بجيش الاحتلال خلال معارك غزة

وطن – أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بمقتل ضابط برتبة مقدم يشغل منصب قائد الكتيبة 53 في اللواء 188، خلال المعارك الضارية التي تجمع بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وأبطال المقاومة الفلسطينية في معارك عدة داخل قطاع غزة.

وتحت بند سُمح بالنشر وهو أمر يصدر في المعتاد من قبل جيش الاحتلال، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن ضابطا كبيرا يحمل رتبة مقدم، ويشغل منصب قائد الكتيبة 53 خلال المعارك الضارية في غزة.

والضابط البارز الذي قتل في معارك غزة يُدعى سلمان حبكة، ويبلغ من العمر 33 عاما، وسقط قتيلا في معارك شمال غزة.

4 جرحى من جيش الاحتلال

في الوقت نفسه، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة أربعة آخرين من قواته، هم ضابط احتياطي من اللواء 679، وضابط من لواء جفعاتي، وجندي من الكتيبة 614 من مدرسة الهندسة القتالية، ومجندة من لواء جفعاتي.

وسقط 18 قتيلا حتى الآن، من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المعارك الضارية في أكثر من محور من مناطق قطاع غزة، وتحديدا في المناطق الشمالية والشمالية الغربية من القطاع المحاصر.

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تشكيك في الحصيلة

وفيما يمثل الرقم الـ18 هو المعلن حتى الآن، إلا أن هناك تشكيكا كبيرا في صحة الأرقام استنادًا إلى التكتم الشديد الذي يمارسه الاحتلال على الأرقام الحقيقية للقتلى والمصابين، في حين يسمح بنشر بعض المعلومات على مضد.

جندي قتيل شمال الضفة الغربية

وفي جبهة أخرى، أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بمقتل جندي إسرائيلي إثر إطلاق نار على سيارته وانقلابها قرب بلدة بيت ليد المجاورة لمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وتعرضت السيارة لإطلاق نار مباشر ما أدّى إلى انقلابها على الفور، وشوهدت في لقطات مصورة، ما يبدو أنها جثة القتيل الذي تحدث عنه الإعلام العبري.

وتعرضت السيارة لإطلاق نار مباشر ما أدّى إلى انقلابها على الفور، وشوهدت في لقطات مصورة، ما يبدو أنها جثة القتيل الذي تحدث عنه الإعلام العبري.