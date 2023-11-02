“السيسي عميل ثوروا عليه وافتحوا المعابر”.. رسالة فلسطيني للشعب المصري (فيديو)

وطن – انتشر مقطع مصور لرجل فلسطيني في رفح فقد أفراد عائلته، يوجه رسالة قوية للمصريين ورئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وظهر الرجل في بداية الفيديو هو يتحدث عن ضحايا أطفال قتلهم الاحتلال بمجازره الوحشية المتكررة في قطاع غزة.

وقال المواطن الفلسطيني في المقطع الذي رصدته (وطن) وهو يتألم بحرقة قلب وعيناه تملآهما الدموع: “كانوا أطفال أصلاً مفيش رجال كان لهم كيف قصفوهم مش عارف”.

فلسطيني يوجه رسالة قوية للسيسي

ووجه الرجل رسالة قوية لرئيس الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي وللمصريين مخاطباً إياهم: “وين الأمة العربية وين الأمة الإسلامية وين الشعب المصري يا راجل”.

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ودعا المواطن الفلسطيني المصريين إلى أن يثوروا على السيسي ونعته بألفاظ خارجة وأكمل: “هذا عميل ابن عميل وقاعد يتحكم فيكم ثوروا عليه.. افتحوا المعابر”.

وذكر المواطن الفلسطيني أن “المساعدات لا يوجد فيها أدوية ولا يوجد فيها شيء” مكرراً بشأن السيسي: “يا الشعب المصري ثوروا عليه هذا عميل حطته أمريكا وإسرائيل” حسب وصفه.

رسالة لنتنياهو

ووجه الرجل رسالة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: “ويلك يا نتنياهو متجيش تقتل أطفال، لا تقتل أطفال يارجل”.

وفي مشهد مؤثر ظهر المواطن أمام ضحايا المجازر الوحشية الإسرائيلية في غزة مردداً: “ظلمونا يارب ومالنا إلا غيرك يارب”.

وفي اليوم الـ27 من الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، تكرر القصف الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من القطاع.

وكان جيش الاحتلال قد ارتكب الأربعاء والخميس، مجزرة ثانية في مخيم جباليا، ليرتفع عدد الشهداء في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 9061 شهيداً غالبيتهم من النساء والأطفال، حسب آخر الإحصائيات.