“الدولة المارقة والأكاذيب الخرافية”.. سخرية واسعة من ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي حول غزة

وطن – سخر رواد منصات التواصل من ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بقصف وتدمير 12 ألف هدف عسكري في غزة ومن بينهم الصحفي المصري أحمد منصور.

ووصف منصور في منشور له على منصة “إكس” الاحتلال بالدولة المارقة والأكاذيب الخرافية من خلال تصريحات تظهر غزة وكأنها إمبراطورية.

وفسر الصحفي المصري تلك التصريحات بأنها تنم عن رعب قذفه الله في قلوب المحتلين ما جعلهم يتخيلون أنهم يقاتلون الإمبراطورية الرومانية وليس بضع آلاف يدافعون عن دينهم وأرضهم وعرضهم.

سخرية من ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي

ووذكر منصور بأن غزة مدينة كبيرة وليست إمبراطورية عظمى إلا إذا كان الخوف يملأ قلوب المحتلين الصهاينة ليزعموا أنهم قصفوا ودمروا 12 ألف هدف عسكري فيها.

وسخر بهاء من ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي حول غزة: “فعلاً دمروا ١٢ ألف هدف بالنسبه لهم كل طفل أو امرأة او رجل مسن أو صغير هدف كل طفل يولد مشروع مقاومه .هذا هو الرعب الذى قذفه الله فى قلوبهم. اللهم انصر غزة”.

ورأى ياسر الخضر أن “إبادة غزة تهيء إلى انفجار ربيع عربي جديد لا يبقي ولا يذر بسبب الغضب العربي الشعبي العارم لا يمكن وصفه في كل بيت عربي”.

وأضاف: “شعورٌ بالإهانة والمهانة لا سابقة له، الغضب من إبادة غزة أكثر بما لا يقاس من غضب 2011، النُّذُر واضحة وحمم البركان تتقافز، انفجر الشارع العالمي ما بالك بالعربي”.

ولليوم الـ27 يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة ضد قطاع غزة، وقتل إجمالا 9061 فلسطينيا، بينهم 3760 طفلا، وأصاب 32000، كما قتل 133 فلسطينيا واعتقل نحو 1900 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

لكن الاحتلال تكبد خسائر كبيرة وصلت إلى مقتل أكثر من 1538 وجرح نحو 5431 وفق مصادر رسمية إسرائيلية أقرت بالهزيمة وأكدت أسر ما لايقل عن 242 إسرائيلياً بينهم عسكريون برتب رفيعة.