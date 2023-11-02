إصابة مجندة إسرائيلية بجروح خطيرة خلال عملية عسكرية عند الحدود المصرية

وطن – أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة إحدى مجنداته بجروح خطيرة، عند الحدود المصرية، دون أن يكشف تفاصيل.

وقال جيش الاحتلال في تغريدة على منصة “إكس“: “أصيبت جندية من كتيبة كراكال في الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة خلال عملية عسكرية في منطقة لواء باران (الواقعة عند الحدود المصرية)”.

ولم يتم التعرف على مزيد من التفاصيل سواء من قبل إسرائيل، أو من مصر التي تلتزم الصمت إزاء ما حدث ولم تصدر أي تعليق.

دبابة إسرائيلية قصفت موقعا عسكريا مصريا

وعلى وقع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كانت دبابة تابعة لجيش الاحتلال قد قصفت موقفا عسكريا مصريا، في حين تحدثت إسرائيل عن أن ما حدث كان بطريق الخطأ، وأنها تتأسف عما حدث.

في المقابل، أبدت القاهرة تفهما لما حدث، وقالت إن الأوضاع المتصاعدة في قطاع غزة تنذر بالمزيد من مثل هذه العمليات الخاطئة على حد زعمها، في تبرير على ما يبدو لأي عملية إسرائيلية.

محمد صلاح قتل 3 جنود إسرائيليين

تجدر الإشارة إلى أنه قبل أشهر، كان المجند المصري محمد صلاح قد تسلل الحدود وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وخاض اشتباكا مع قوات الاحتلال قبل أن يرتقي شهيدا.

قصف معبر رفح

وعلى وقع الحرب على غزة أيضا، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف معبر رفح الحدودي أكثر من مرة، وتسببت إحدى الغارات على الأقل في إصابة عدة موظفين مصريين سقطت عليهم عدة شظايا.