رسالة متعجرفة وقوة وهمية.. آخر ظهور لقائد الكتيبة 53 قبل مقتله في غزة (شاهد)

وطن – انتشر مقطع فيديو للضابط الإسرائيلي سلمان حبكة قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 بجيش الاحتلال، يوجه من خلاله رسالته الأخيرة قبل مقتله خلال المعارك الطاحنة في قطاع غزة حاليا.

وقال الضابط الإسرائيلي في مقطع الفيديو: “اسمي سلمان الحبكة، قائد الكتيبة المدرعة 53.. أريد أن أقول لكم إن الكتيبة 53 تعمل بكل قوتها وبكل دباباتها، وجاهزة لكل تحدٍ”.

وأضاف: “الآن نحن نجهز أنفسنا لنضرب العدو بقوة كبيرة وقاتلة.. أرسل إليكم محبتي وأتوقع منكم يا شعب إسرائيل أن تكونوا موحدين”.

جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد الكتيبة

وكان جيش الاحتلال قد أعلن مقتل قائد كتيبة وإصابة 4 جنود بجروح خطيرة في قتال مستمر بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في تغريدة عبر منصة “إكس”، إن قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 بالجيش، المقدم سلمان حبكة (33 عاما) وهو من قرية جت، قُتل في شمال غزة.

كما اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة أربعة آخرين من قواته، هم ضابط احتياطي من اللواء 679، وضابط من لواء جفعاتي، وجندي من الكتيبة 614 من مدرسة الهندسة القتالية، ومجندة من لواء جفعاتي.

18 قتيلا إسرائيليا في غزة

وسقط 18 قتيلا حتى الآن، من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المعارك الضارية في أكثر من محور من مناطق قطاع غزة، وتحديدا في المناطق الشمالية والشمالية الغربية من القطاع المحاصر.

تشكيك في الحصيلة

وفيما يمثل الرقم الـ18 هو المعلن حتى الآن، إلا أن هناك تشكيكا كبيرا في صحة الأرقام استنادًا إلى التكتم الشديد الذي يمارسه الاحتلال على الأرقام الحقيقية للقتلى والمصابين، في حين يسمح بنشر بعض المعلومات على مضد.