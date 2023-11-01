هل حقا سيطلق شيخ الأزهر دعوة “صريحة” لمواجهة إسرائيل من أمام معبر رفح؟

وطن- سادت مواقع التواصل في مصر موجة جدل واسعة، بعد تناقل أنباء غير مؤكدة عن أن شيخ الأزهر أحمد الطيب، سيطلق دعوة صريحة لمواجهة إسرائيل من أمام معبر رفح خلال ساعات، دون مزيد من التفاصيل.

وجاءت هذه المعلومة نقلا عن موقع «ذات مصر»، الذي لفت إلى أنه توصل إليها من مصادر داخل مشيخة الأزهر، وأنه جرى خلال الساعات القليلة الماضية اتخاذ الإجراءات اللازمة والإجراءات الأمنية المتعلقة بزيارة شيخ الأزهر، بصحبة عدد من العلماء إلى معبر رفح في ظل الحصار المفروض على القطاع.

حقيقة خطاب شيخ الأزهر المرتقب من أمام معبر رفح

وزعمت المصادر بحسب الموقع المذكور، عن أن توجه شيخ الأزهر إلى معبر رفح، يأتي استجابة للمطالبات التي أطلقها علماء ودعاة ومؤسسات إسلامية بالتدخل لفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى هناك.

وتابعت أنه سيلقي كلمة «حادة» تدين الاعتداءات التي تجرى في قطاع غزة، وأن كلمة الطيب “ستصدم كافة المتابعين للمشهد الحالي”.

وستحمل كلمة شيخ الأزهر وفق مزاعم ذات المصادر التي نقل عنها الموقع، دعوة صريحة «شعبية وسياسية» لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، وأن أحمد الطيب سيشدد على أن الدفاع عن قطاع غزة واجب ديني على كل مسلم، وأن المسلمين الآن في حالة حرب ضد الكيان الصهيوني.

وأضافت:”سيطالب الدول العربية والإسلامية بأداء واجبها تجاه إخوانهم في فلسطين عمومًا وغزة خصوصًا، واستخدام الكروت القوية «البترول والغاز» لوقف الحرب في القطاع، بالإضافة إلى دعم القطاع والمقاومة بالمال والعتاد لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.”

مصادر مطلعة تنفي في تصريحات لـ”القاهرة 24″

من جانبه نفى مصدر مطلع، حقيقة ما تم تداوله حول زيارة أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لمعبر رفح وإلقاء كلمة دعمًا للقضية الفلسطينية وسكان قطاع غزة.

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وقالت المصدر لموقع “القاهرة 24” المحلي، إن ما تم تداوله حول زيارة شيخ الأزهر لمعبر رفح خلال هذه الأيام عار تماما من الصحة، مؤكدين أن ذلك الأمر لم يطرح على أجندة الإمام الأكبر.

وأشار ذات المصدر، إلى أن موقف المؤسسة الأزهرية حول القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة، معلن منذ اليوم الأول، حيث أصدر الأزهر عدة بيانات أدانت ما يقوم به الاحتلال كما طالبت الحكومات العربية بالوقوف في وجه هذا الاحتلال الغاشم.

والثلاثاء، عبرت 18 شاحنة عملاقةً من بيت الزكاة والصدقات المصري- إلى أهالي غزة تحت إشراف شيخ الأزهر عن طريق معبر رفح.

بيان الأزهر بخصوص غزة

وكان الأزهر الشريف أصدر منذ أيام بياناً بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غــزة.

ووصف الأزهر في بيانه الذي نشر على بوابته الإلكترونية جيش الاحتلال بالإرهابي الذي انتزع الله الرحمة من قلبه، وتجرد من كل معاني الأخلاق والإنسانية.

وقال إن هذا الاحتلال استباح شتى الجرائم الوحشية؛ من قصف للمستشفيات، وتدمير المساجد والكنائس، وقتل الأطفال والنساء ومراسلي الصحف والمواطنين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة.

وأهاب الأزهر بحكومات الدول العربية والإسلامية بأن يسارعوا لمد يد العون لإخوانهم في فلســطين، وأن يُسخِّروا إمكاناتهم وثرواتهم ومصادر قوتهم لنصرتهم ودعمهم وكف بطش هذا الكيان المغتصب عنهم.