نقابات عمال النقل في بلجيكا ترفض تحميل الأسلحة لإسرائيل عبر الموانيء والمطارات

وطن – دعت نقابات عمال النقل البلجيكية أعضائها إلى رفض التعامل مع المعدات العسكرية التي يتم إرسالها إلى إسرائيل لمحاربة المقاومة في قطاع غزة.

وقالت نقابات ACV Puls وBTB وBBTK وACV-Transcom في بيان مشترك إن عمال المطار شاهدوا شحنات أسلحة في مطارات مختلفة، حسبما نقلت وكالة “رويترز“.

وجاء في البيان “بينما تجري عمليات إبادة جماعية في فلسطين، يرى العاملون في مطارات مختلفة في بلجيكا شحنات أسلحة في اتجاه منطقة الحرب”.

ورفض متحدث باسم الحكومة البلجيكية التعليق على ما إذا كانت الأسلحة قد تم شحنها إلى المنطقة عبر بلجيكا.

لا مساهمة في قتل الأبرياء

وقالت النقابات إن تحميل أو تفريغ هذه الأسلحة يعني المساهمة في إمداد الكيانات التي تقتل الأبرياء.

وقالت النقابات: “نحن العديد من النقابات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية الأرضية، ندعو أعضائنا إلى عدم التعامل مع أي رحلات جوية تحمل معدات عسكرية إلى فلسطين/إسرائيل، مثلما كانت هناك اتفاقيات وقواعد واضحة في بداية الصراع بين روسيا وأوكرانيا”.

دعوة لوقف إطلاق النار

كما دعت النقابات إلى وقف فوري لإطلاق النار وطلبت من الحكومة البلجيكية عدم التسامح مع شحنات الأسلحة عبر المطارات البلجيكية.

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وقالوا: “كنقابات، نقف مع أولئك الذين يناضلون من أجل السلام”.

يشار إلى أن مئات الآلاف من المتظاهرين احتشدوا خلال الأيام الماضية في مدن بأوروبا والشرق الأوسط وآسيا لإظهار الدعم للفلسطينيين، واستنكارا لم تتعرض له غزة من إبادة جماعية.