ممرضة بالمشفى الإندونيسي شمال غزة تُفجع بعد رؤية ابنتها على حمالة المصابين (فيديو)

وطن- تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، لصدمة ممرضة فلسطينية تعمل داخل مشفى الإندونيسي، بعد مشاهدة ابنتها على حمالة المصابين داخل المستشفى.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، حالة الصدمة التي ظهرت عليها الممرضة خلال مشاهدة ابنتها المصابة في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، والمحمولة من قبل الطواقم الطبية داخل أحد ممرات المشفى.

صدمة ممرضة بعد رؤية ابنتها على حمالة المصابين داخل المشفى

فقد بدأت الممرضة الفلسطينية في مقطع الفيديو تصرخ بصوت عالٍ من شدة الصدمة، بعد رؤية ابنتها المصابة على الحمالة داخل المشفى، وهي تقول لزملائها في الطواقم الطبية، ” ولا .. واقف .. واقف، بنتي.. بنتي مالها” وهي تركض مسرعاً باتجاه ابنتها.

ليقوم الأطباء داخل المشفى بتهدئة الممرضة، والقول لها: ” بنتك بخير.. بخير”.

اقرأ أيضاً:

هذا المشهد الصعب بات يتكرر على الدوام في كافة مشافي قطاع غزة، حيث أن عددا من الأطباء قد استقبل عائلته داخل المشفى الذي يعمل فيه بين شهيد وجريح، ومنهم من فقد عائلته بالكامل ولم يبقى إلا هو وحيداً بعد قصف بيوت عائلتهم وهم بداخلها دون سابق إنذار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وارتقى أكثر من 8 ألاف مواطن فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، ونحو 22 ألف ويزيد حتى هذه الساعة، خلال الحرب الإسرائيلية الأعنف على قطاع غزة المستمرة في يومها ال27 على التوالي، وفق ما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية.

وكان من بين الشهداء نحو 38 من الطواقم الطبية العاملة في الميدان، جراء استهدافهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في أماكن مختلقة بقطاع غزة.

اقرأ أيضاً: