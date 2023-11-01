مسؤول فلسطيني يتوعد إسرائيل بالزوال: “سنكرر طوفان الأقصى ثانية وثالثة ورابعة”

وطن – تناولت وسائل إعلام غربية تصريحات قوية ومثيرة لعضو المكتب السياسي لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس غازي حمد التي توعد فيها إسرائيل بالزوال مؤكداً أن “هذه الدولة المزعومة لا مكان لها على الأراضي العربية”.

وقال حمد في تصريح متلفز سابق على قناة إل بي سي اللبنانية: “إسرائيل دولة لا مقام لها على أرضنا واحنا لا بد أن نزيلها”.

وأوضح المسؤول لدى المقاومة بأن “إسرائيل تعتبر بالفعل كارثة أمنية وعسكرية وسياسية للأمة العربية والإسلامية ويجب أن تنتهي ولا نخجل أن نقول ذلك بكل بقوة”.

توعد إسرائيل بالزوال

ومن أبرز التصريحات التي ذكرها غازي حمد عن توعد إسرائيل بالزوال وحول وجرائمها بحق الفلسطينيين:

“إسرائيل لازم نأدبها وحنأدبها مرة ثانية وثالثة”.

“طوفان الأقصى مش حتكون أول مرة حتكون ثانية وثالثة ورابعة لأن لدينا إصرار وقرار وإمكانيات بأن نقاتل ونحارب”.

“سندفع ثمن ذلك القرار؟ نعم نحن مستعدون”.

“نحن شعب الشهداء ونفخر أن نقدم شهداء ونحن لانريد أن نمس المدنيين أو نلحق الأذى بهم”.

“الاحتلال يجب أن ينتهي من كل الأراضي الفلسطينية يعني زوال إسرائيل”.

“وجود إسرائيل غير منطقي ويخلق كل تلك الآلام والعذابات والدماء”.

“لا أحد عليه أن يلومنا على ما نفعل في 7 أو 10 أكتوبر أو أي وقت كان”.

تصريحات جديدة لغازي حمد حول غزة

وكان غازي حمد قد صرح لقناة الجزيرة القطرية بأن قوات الاحتلال لا تعنيها سلامة الأسرى في غزة أيا كانت جنسياتهم.

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وذكر حمد أن الحركة أبدت استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الأجانب، غير أن إسرائيل تعرقل ذلك.

وأضاف المسؤول الفلسطيني غازي حمد الذي توعد إسرائيل بالزوال مراراً أن الخطوات التي قامت بها حماس تثبت أنها “حركة إنسانية تحترم حرية وسلامة البشر”.

ومنذ أكثر من 3 أسابيع تنفذ إسرائيل هجوماً وحشياً على قطاع غزة يستهدف المدنيين بالدرجة الأولى ويركز على قتل الأطفال والنساء دون أي مراعاة أو تفريق بين أهداف مدنية أو عسكرية.