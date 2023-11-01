محاولة منع جماهير الأهلي من الهتاف لفلسطين تفشل واستاد القاهرة يشتعل (فيديو)

وطن- أشعلت جماهير النادي الأهلي المصري، الأربعاء، مدرجات استاد القاهرة بهتافات حارة دعما للشعب الفلسطيني وغزة، قبل بدء مباراة فريقهم مع نادي صن داونز، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

ووفق مقاطع فيديو متداولة من داخل الاستاد، تُسمع هتافات جماهير النادي الأهلي: “بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين” و”بالدم بالروح الأقصى مش هيروح”.

جماهير الأهلي تهتف دعمًا لفلسطين قبل بدء مباراة الفريق أمام صنداونز في نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي pic.twitter.com/XrlOcp4PrO — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 1, 2023

بالإضافة إلى هتافات أخرى للجماهير، هاجمت اللجنة المنظمة ومسوؤلي استاد القاهرة.

وذلك بسبب تشغيل المسؤولين بالاستاد الدولي الأغاني عبر مكبرات صوت الاستاد للتغطية على هتافات الجمهور الداعمة لفلسطين، قبل مواجهة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي.

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جدير بالذكر أن مدرجات “الثالثة شمال” امتلأت، الأربعاء، بجمهور النادي الأهلي، التي حرصت على دعم النادي أمام صن داونز.

والأربعاء، واصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على قطاع غزة بمجزرة جديدة في مخيم النصيرات المكتظ بالسكان، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ26 من الحرب على قطاع غزة، ارتفاع عدد جنوده القتلى -في الاشتباكات الدائرة مع المقاومة الفلسطينية منذ الثلاثاء- إلى 16.

وأقر بنيامين نتنياهو بأن قواته تكبدت خسائر مؤلمة في غزة، كما اعترف وزير الدفاع يوآف غالانت بتلقي ضربة قاسية داخل القطاع المحاصر على يد عناصر المقاومة.