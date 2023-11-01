كيم جونغ أون يأمر بالبحث عن سبل الدعم الشامل للفلسطينيين في مواجهة إسرائيل

وطن – قالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن كوريا الشمالية في المراحل الأخيرة من الاستعدادات لإطلاق قمر صناعي للتجسس وإن فرص نجاح محاولتها الثالثة كبيرة، زاعمة أن الجارة الشمالية تبحث أيضا سبلا لدعم الفلسطينيين.

ونقل عن جهاز المخابرات الوطني قوله إن كوريا الشمالية أرسلت أيضا أكثر من 10 شحنات من الذخائر إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، بما في ذلك أكثر من مليون قذيفة مدفعية، وفقا لما نقلته “رويترز“.

وقال يو سانغ بوم، عضو اللجنة البرلمانية، نقلاً عن الإحاطة الإعلامية بعد المؤتمر الصحفي: “يبدو أن كوريا الشمالية تحاول أيضًا استخدام الحرب بين إسرائيل وحماس بطريقة متعددة الأوجه”.

وأضاف: “تم الحصول على مؤشرات على أمر كيم جونغ أون بالبحث عن سبل الدعم الشامل للفلسطينيين”.

وقدم جهاز الاستخبارات الوطنية الكوري الجنوبي هذا التقرير في جلسة مغلقة للجنة الاستخبارات بالبرلمان.

كوريا الشمالية تؤكد مسؤولية إسرائيل عن قصف مستشفى المعمداني

وكانت وزارة الخارجية الكورية الشمالية قد أكدت في بيان نقلته “رويترز” أن إسرائيل تقف وراء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول قائلة إنها ارتكبت علنا جريمة حرب “تحت رعاية سافرة من الولايات المتحدة”.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، ألقى متحدث باسم الوزارة باللوم أيضًا على الولايات المتحدة “لإعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لذبح الفلسطينيين دون أي قلق” من خلال تزويدها بالأسلحة والدعم العسكري، بما في ذلك نشر حاملات الطائرات في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث “هذا يظهر أن الولايات المتحدة شريك تواطأ في الإبادة الجماعية الإسرائيلية وشجعها”.