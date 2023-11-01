فيديو زواج إماراتية من حاخام إسرائيلي تزامنا مع الحرب على غزة.. ما حقيقته؟

وطن- في ظل علاقات التقارب الشديد بين الإمارات وإسرائيل، انتشر مقطع فيديو يُظهر ما قيل إنه لحفل زفاف حاخام إسرائيلي بسيّدة إماراتية، وذلك بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

مقطع الفيديو الذي حقق رواجا كبيرا يُظهر عروس بفستان أبيض مغطاة الرأس، وبجانبها رجل بزي ديني يهودي، وآخر بزي خليجي تقليديّ يلقي كلمة يثني فيها على حكام الإمارات.

وادعى ناشرو الفيديو، أن الإمارات تزوّج بناتها للإسرائيليين بينما دماء الفلسطينيين تسفك من طرف الصهاينة، ووصفوا ذلك بأنه تطبيع من الدرجة الأولى.

حقيقة الفيديو المتداول

لكن من خلال التحقق من الفيديو والتفتيش عنه، يمكن التأكّد من أنه غير صحيح، ولا يخص زواج إسرائيلي بإماراتية.

وهذا المقطع منشور منذ عام على موقع يوتيوب، يوثق إقامة حفل زفاف حاخام يهودي في أبوظبي، يدعى ليفي دوتشمان وهو ممثل الجالية اليهودية في الإمارات على سيدة تدعى ليا حداد.

وليا حداد يهودية بلجيكية من أصل مغربي وهي ابنة الحاخام الأكبر البلجيكي مناحيم حداد بحسب ما نقلته وسائل إعلام.

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دعم إماراتي لإسرائيل

وجاء تداول الفيديو في وقت تتهم فيه دولة الإمارات بدعم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وإلى جانب الهجوم الدبلوماسي من قِبل دولة الإمارات على عملية طوفان الأقصى ووصفها بأنها عملية بربرية، فقد سبق أن كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أن سربًا من الطائرات الأمريكية وصلت إلى قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي، بهدف دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على قطاع غزة، ما عرّض دولة الإمارات لانتقادات حادة،قبل أن تصدر نفيا مزعوما لذلك.

هذه المواقف تنسجم بشكل أو بآخر مع المسار الذي اتخذته الإمارات ضد المقاومة الفلسطينية في غزة إلى حد كبير مع الخطاب الإسرائيلي الذي عمد مرارا وتكرارا لتشويه المقاومة الفلسطينية، في إطار محاولات تجريم المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.