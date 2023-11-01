جماهير الوداد المغربي تنتج أغنية “أرض الصمود” للتضامن مع فلسطين (شاهد)

وطن- يُرددونها خلال مباريات فريقهم داخل مدرجات الملعب، أنتجت جماهير الوداد المغربي أغنية أطلقوا عليها اسم “أرض الصمود” للتضامن مع فلسطين، إثر حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة.

وليس غريباً على جمهور الوداد البيضاوي المغربي، تضامنه الدائم مع الشعب الفلسطيني، من خلال الهتافات ورفع الأعلام الفلسطينية خلال مبارياته السابقة لفريقهم في مدرجات الملعب على مستوى البطولات المحلية أو القارية الأفريقية.

أغنية جماهير الوداد المغربي للتضامن مع فلسطين

وحملت بعض من كلمات أغنية الصمود التي أنتجتها جماهير الوداد قبل نحو أسبوع ويزيد من الآن، ” فلسطين داري ورب انتصاري.. فلسطين جاري وأرض الصمود فدائي.. فدائي .. فدائي.. فلسطين أرض المسلمين.. آه يا صلاح الدين وعلى طريقك سيرين..”.

كما وتصدح جماهير الوداد المغربي في نشيد أغنية الصمود بحناجرهم التي تهز أرجاء الملعب، خلال المباريات الماضية لفريقهم.

وحال جماهير الوداد المغربي كحال العديد من الأندية العربية الكبيرة والعريقة وكذلك الأوروبية، التي عبرت عن تضامنها مع فلسطين باللافتات والهتافات ورفع الأعلام الفلسطينية داخل مدرجات ملاعب كرة القدم.

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وتجاوزت إحصائية عدد الشهداء الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم ال26 على التوالي، أكثر من 8 ألاف شهيد فلسطين جلهم من المدنيين، ونحو 22 ألف مصاب بجراح مختلفة، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.

وصول الوداد المغربي لنهائي الدوري الأفريقي 2023

وفي سياق آخر، تأهل فريق الوداد المغربي بطاقة العبور إلى نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بنسخته الأولى على حساب الترجي التونسي، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء المباراة بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

وسيواجه الوداد البيضاوي المغربي نظيره صن دوانز الجنوبي الأفريقي، الذي تأهل على حساب الأهلي المصري بهدف نظيف دون مقابل، الأحد، في الخامس من شهر نوفمبر الأسبوع المقبل.