“بدنا هدنة يا عالم”.. طفل فلسطيني يبكي ويطالب بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

وطن- طالب طفل فلسطيني من غزة يبكي ويطالب العالم بوقف إطلاق النار، إثر الحرب الإسرائيلية هي الأعنف و المستمرة على القطاع لليوم ال27 على التوالي.

وظهر في مقطع الفيديو الذي التقطه الصحفي الفلسطيني هاني أبو رزق نشر على الجزيرة فلسطين عبر منصة (x)، لطفل فلسطيني مدينة غزة وهو يبكي ويقول: ” بدنا هدنا يا عالم”.

طفل فلسطيني يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

وقد فشل المجتمع الدولي والعربي حتى الأن في الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من أجل وقف إطلاق النار أو حتى عمل هدنة إنسانية في غزة، منذ بداية حربة على القطاع في ال7 من شهر أكتوبر الجاري، بعد العملية البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في المستوطنات المحتلة عام 1948 والمحاذية لغلاف غزة.

ويتعرض أهل فلسطين بغزة لحرب إبادة وتطهير عرقي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وقصف للمستشفيات والمساجد والكنائس وتدمير للأحياء السكنية على رؤوس ساكنها خلال حربه المستمرة على قطاع غزة.

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مجزرة جباليا

وكان آخر المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على غزة، مجزرة جباليا التي راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد وفق ما ذكرته المصادر الطبية الفلسطينية بغزة، فيما لا يزال العشرات من المفقودين داخل ركام المنازل، في ظل صمت دولي وتخاذل عربي على ما يحدث في قطاع غزة.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد بلغت أكثر من 8 ألاف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، ونحو 22 ألف مصاب بجراح مختلفة، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى هذه الساعة.

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