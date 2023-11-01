الحوثيون يوثقون عمليات إطلاق عدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة نحو إسرائيل (شاهد)

وطن- نشر الإعلام الحربي التابع للحوثيين مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق مجموعة من الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل تضامنا مع غزة ودعما للمقاومة التي تواجه عدوانا إسرائيليا منذ نحو 25 يوما.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، إن عملية إطلاق الصواريخ تمت بالاشتراك بين القوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير، واستهدفت عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.

عمليات مشتركة للقوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير على أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.pic.twitter.com/B4EFpOvzri — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 1, 2023

ووثق الفيديو لحظة إطلاق القوة الصاروخية صاروخين باليستيين مساندة للشعب الفلسطيني.

ومع انطلاق الصاروخ الأول، تعالت الهتافات بالتكبير وترديد الشعار الحوثي الشهير: “الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام”.

كما هتف المشاركون في عملية إطلاق الصاروخ الباليستي “لبيك يا غزة ولبيك يا أقصى”.

كما أظهر الفيديو انطلاق نحو 10 صواريخ مجنحة باتجاه دولة الاحتلال، وكذلك عدد كبير من الطائرات المسيرة.

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اعتراض صاروخ حوثي فوق إيلات

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله ليل الثلاثاء قد وثق لحظة اعتراص إسرائيل لصاروخ باليستي في أجواء مدينة إيلات المحتلة.

🚨عاجل :

الجيش الإسرائيلي يعلن اسقاط صاروخ أطلق من اليمن على مدينة إيلات " pic.twitter.com/GGOcV0AbQ2 — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) October 31, 2023

يحيى سريع يؤكد استمرار إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل

وظهر الثلاثاء، أكد المتحدث باسم الجناح العسكري للحوثيين، يحيى سريع، أن الحوثيين أطلقوا “دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي” صباح الثلاثاء.

وأضاف “سريع” أن إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ صباح الثلاثاء كان الهجوم الثالث من نوعه الذي نفذه الحوثيون.

بيان القوات المسلحة بشأن العملية العسكرية التي استهدفت عمق الكيان الصهيوني نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم ولمقاومته المجاهدة.pic.twitter.com/p7ujSJtJoE — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 31, 2023

وأكد “سريع” أن القوات المسلحة اليمنية“ستواصل تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي”.