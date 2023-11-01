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    الهدهد

    الحوثيون يوثقون عمليات إطلاق عدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة نحو إسرائيل (شاهد)

    الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية أكد على مواصلة تنفيذ المزيد من الضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي
    سالم حنفيبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    أحمد الصواريخ التي أطلقها جماعة الحوثي نحو الاحتلال
    أحمد الصواريخ التي أطلقها جماعة الحوثي نحو الاحتلال

    وطن- نشر الإعلام الحربي التابع للحوثيين مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق مجموعة من الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل تضامنا مع غزة ودعما للمقاومة التي تواجه عدوانا إسرائيليا منذ نحو 25 يوما.

    وقال العميد يحيى سريع، الناطق باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، إن عملية إطلاق الصواريخ تمت بالاشتراك بين القوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير، واستهدفت عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.

    ووثق الفيديو لحظة إطلاق القوة الصاروخية صاروخين باليستيين مساندة للشعب الفلسطيني.

    ومع انطلاق الصاروخ الأول، تعالت الهتافات بالتكبير وترديد الشعار الحوثي الشهير: “الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام”.

    كما هتف المشاركون في عملية إطلاق الصاروخ الباليستي “لبيك يا غزة ولبيك يا أقصى”.

    كما أظهر الفيديو انطلاق نحو 10 صواريخ مجنحة باتجاه دولة الاحتلال، وكذلك عدد كبير من الطائرات المسيرة.

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    اعتراض صاروخ حوثي فوق إيلات

    وكان مقطع فيديو قد تم تداوله ليل الثلاثاء قد وثق لحظة اعتراص إسرائيل لصاروخ باليستي في أجواء مدينة إيلات المحتلة.

     

    يحيى سريع يؤكد استمرار إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل

    وظهر الثلاثاء، أكد المتحدث باسم الجناح العسكري للحوثيين، يحيى سريع، أن الحوثيين أطلقوا “دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي” صباح الثلاثاء.

    وأضاف “سريع” أن إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ صباح الثلاثاء كان الهجوم الثالث من نوعه الذي نفذه الحوثيون.

    وأكد “سريع” أن القوات المسلحة اليمنية“ستواصل تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي”.

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