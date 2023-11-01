إبراهيم أدرعي وهالة مائير.. نظام المهداوي يتصدى لهجوم هالة سرحان وإبراهيم عيسى على المقاومة

وطن- ألجمَ الكاتب الصحفي الفلسطيني ورئيس تحرير صحيفة “وطن يغرد خارج السرب”، نظام المهداوي، الإعلامية المصرية هالة سرحان بعد تأييدها لهجوم مواطنها المتصهين إبراهيم عيسى على المقاومة الفلسطينية.

وكانت هالة سرحان قد قد أبدت تأييدها لهجوم إبراهيم عيسى على المقاومة وتحميلها مسؤولة ارتفاع عدد الشهداء بفعل الإجرام الإسرائيلي، قائلة عبر حسابها على منصة “X”:”يا ابراهيم شكرا الصراحة راحة غلبنا نقول للناس اللي تحت اطلعوا للناس اللي فوق الصراحة راحة تاني”.

ياابراهيم شكرا الصراحة راحة غلبنا نقول حاضر حذفناها ياأخي إذا اعتبرتها سخرية اسفين. . حضرتك أنا ناشدت قبل كده ان ناس الإنفاق يشوفوا حل علي الأرض للدفاع عن الشعب الأعزل المسحول قصف ليل نهار وزي ماقال أستاذ إبراهيم اطلع فوق والصراحة راحة تاني… https://t.co/OwbJGIpGSw — Hala Sarhan (@HalaSarhan) October 31, 2023

ليرد عليها “نظام المهداوي” متوعدا إياها وإبراهيم عيسى بالمحاسبة على وقوفهم بجانب الصهاينة في وقت تذبح فيه النساء والأطفال، في حين لا يشغلهما سوى إخراج أحقادهم على حماس وترويج ادعاءات الاحتلال ضدها.

وقال “المهداوي” في رده:” لاحظ ما يشغل صهاينة العرب وعلى رأسهم ابراهيم ادرعي وهالة مائير”.

وأضاف:” اطفال ونساء فلسطين يتعرضون لأبشع مجزرة في التاريخ وهؤلاء السفلة في جرد حساب مع حماس متناغمين مع اخوتهم الصهاينة.. ستحاسبوا”.

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لاحظ ما يشغل صهاينة العرب وعلى رأسهم ابراهيم ادرعي وهالة مائير. اطفال ونساء فلسطين يتعرضون لابشع مجزرة في التاريخ وهؤلاء السفلة في جرد حساب مع حماس متناغمين مع اخوتهم الصهاينة.. ستحاسبوا — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) October 31, 2023

هالة سرحان تمنن على الفلسطينيين

رد “نظام المهداوي” أوجع المتصهينة هالة سرحان، لتخرج مرة أخرى لتنفث سمومها وتمنن على الشعب الفلسطيني بما قدمته مصر لفلسطين.

كما عايرت هالة سرحان الفلسطينيين بما قامت به في وقت سابق من خلال مشاركتها في جمع تبرعات لهم عبر أحد برامجها التلفزيونية، مواصلة سرد ما تزعم أنها فعلته بلادها من أجل القضية الفلسطينية.

نغمة مكررة

من جانبه، أكد “نظام المهداوي” على أن ما تحدثت به هالة سرحان هو “نفس النغمة التي تسمعها من كل مصري سراطه هو سراط السيسي” الذي يكون رده دائما بأن “مصر قدمت آلاف الشهداء من أجل فلسطين رغم ان الكاتب حسنين هيكل صرح أكثر من مرة ان الشهداء قدمناهم من أجل مصر ومن أجل أمنها القومي”.

وشدد “المهداوي” في رده على أن” هولاء الصهاينة أمثال هالة سرحان التي مشكلتها الآن مع مقاومة تمثل شعب يتعرض للمجازر لا يريدون ان يتصدى لصهيونيتهم أحد ويبثون الرسائل لتجريم الفلسطينيين حتى لا يتعاطف آو يساعدهم او يلتفت اليهم أحد”.

موقف الحاكم هو موقف ذبابه وإعلامييه

ووجه “نظام المهداوي” نصيحته لمن يقرأ رده، بأنه إذا ما “اردت ان تعرف موقف حاكم معين انظر لما يخطه ذبابه واعلامييه بعيداً عن بيانات الاستنكار وستصدق دينيس روس الذي قال ان معظم الحكام العرب يتمنون لو إسرائيل تقضي على حماس.”