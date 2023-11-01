أنور الغازي ينفي اعتذاره لنادي ماينز عن منشوره الذي دعم فيه فلسطين.. وهذا ما قاله

وطن- نفى النجم الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي 28 عاماً، اعتذاره لنادي ماينز الألماني الذي يلعب في صفوفه، بعد إيقافه عن اللعب على خلفية منشوره الذي دعم فيه فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.

وقال اللاعب أنور الغازي في منشور نشره عبر حسابه الشخصي على منصة “الانستغرام“، جاء فيه: ” لست نادماً ولا أسعر بأي أسف على موقفي، ولا أنأى بنفسي عما قلته أو أؤيده اليوم وحتى آخر نفس من أجل الإنسانية والمظلومين”.

نفي اعتذار أنور الغازي لنادي ماينز

وأضاف الغازي، ” أطالب بوقف القتل في غزة، وأي تصريح أو تعليق أو اعتذار منسوب لي هو غير صحيح من الناحية الواقعية، ولم أسمح به”.

وكان النجم المغربي الأصل الغازي، قد عبر عن تضامنه مع فلسطين بمنشور سابق نشره عبر حسابه الشخصي، قال فيه: ” من النهر إلى البحر، فلسطين ستحرر”.

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عقد أنور الغازي مع ماينز

وأعلن نادي ماينز الألماني في بيان رسمي نشره بوقت سابق عبر حسابه على منصة (X)، عن اعتذار اللاعب أنور الغازي لإدارة النادي عن منشوره الذي تضامن فيه مع فلسطين ورفع العقوبة ضده وعودته للتدريبات مع الفريق، إلى جانب حذفه عبر حسابه الشخصي وهو ما نفاه اللاعب.

ويمتد عقد اللاعب أنور الغازي مهاجم نادي ماينز الألماني مع الفريق حتى صيف عام 2025، إلا أنه قريب من فسخ عقده على خلفية دعمه فلسطين.

كما وبحسب آخر إحصائية صارت عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتقى أكثر من 8 ألاف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وجرح أكثر من 22 ألف أخرين، خلال حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في حربها الأعنف على قطاع غزة لليوم 27 على التوالي.