“آدم” رضيع فلسطيني عُمره يوم واحد أصيب في قصف إسرائيلي على غزة

وطن – في واحد من مشاهد الحرب الشرسة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، تداول نشطاء مقطع فيديو لرضيع فلسطيني عمره يوم واحد، وقد أصيب في العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأظهر المقطع المتداول الطفل الوليد وهو مغمض العينين، ويبكي بشدة في حضن والدته، فيما يحاول طبيب مساعدته.

ويسمع صوت الأم وهي تروي أن جيش الإحتلال قصف المكان الذي كانوا يقيمون فيه، وخرجوا على غير هوادة دون أن يعرفوا ما جرى.

وتابعت أن النوافذ والجدران تساقطت عليهم.

وأظهر مشهد تال الطفل الذي يبلغ من العمر يوما واحدا، وقد بدت الجروح على وجهه المرتعب، وهو يتنفس بصعوبة فيما يتعالى صوت أنينه.

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أنقذوا أطفال فلسطين

ويشكل الأطفال أكثر من 40% من إجمالي الشهداء فى غزة.

وحذرت العديد من المنظمات الحقوقية حول العالم، من تصاعد استهداف المدنيين العزل في قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التصدي لمجازر الاحتلال الإسرائيلي التي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين في القطاع المحاصر والضفة الغربية.

ويشار إلى أن معدلات استشهاد الأطفال الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الوحشي، وصلت إلى أن هناك طفل يقتل كل 15 دقيقة، وفق إحصاءات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

والأطفال هم الأغلبية الساحقة من الشهداء والجرحى بحسب الإحصائيات، مما ينفي مزاعم جيش الاحتلال بأنه يستهدف مسلحي حركة حماس دون المدنيين.